İplik ihracatında ek vergiye 'altın yumurtlayan tavuk' benzetmesi

Türkiye'nin ihracat ve istihdamında lokomotif sektörlerin başında gelen, 2018 yılında 17,6 milyar dolar ihracata imza atan Hazırgiyim sektöründe pamuk ipliği ve suni sentetik iplik ithalatına gelen yüzde 5-8'lik ek verginin şoku yaşanıyor.

16 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararla pamuk ve suni-sentetik iplik ithalatına yüzde 5-8'lik ek gümrük vergisi kararını çok acele alınmış ve sektörün nabzını tutmayan bir karar olduğunu ve tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, söz konusu kararın çoğunluğu küçük ve orta büyüklükteki (KOBİ) işletmelere sahip olan hazırgiyim sektörünün küresel rekabet gücünü ve bavul ticaretini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu ve "İplik ithalatına ek vergi altın yumurtlayan tavuğu kesmeye benzer" dedi.

"Pazar kaybı tehlikesi"

Döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma, üretim maliyetlerindeki ciddi artışlar nedeniyle fiyat vermekte zorlandıkları bir dönem geçirdiklerini dile getiren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ise 2019 yılında pazar kayıpları yaşama tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını belirterek, “Ek vergi önlemleri, maliyetleri yükselterek ülkemizde yatırım ve üretimi de caydırıyor. Üretimin ucuz maliyetli komşu ülkelere kayma riski ortaya çıktı" diye konuştu. İplik ithalatına getirilen ek verginin sadece konfeksiyon sektörünü değil, kumaş, ev tekstili, mobilya, halı gibi birçok sektörü de olumsuz etkileyeceğine dikkati çeken Sertbaş, en büyük ihraç pazarları Avrupa Birliğinde üretim maliyetlerine bağlı pazar kayıpları yaşadıklarını, hammadde maliyetlerini artıracak ek gümrük vergilerinin ihracattaki olumsuzlukları tetikleyeceğini sözlerine ekledi.