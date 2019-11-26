Iraklı beyin cerrahlarına canlı yayınla ameliyat eğitimi

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesinde gerçekleştirilen "Türk Irak Omurga Buluşması" programı kapsamında yapılan ameliyatlar, Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEMM) tarafından canlı yayınlandı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zileli koordinatörlüğünde yapılan program kapsamında, Iraklı doktorlara EÜ'de eğitim verildi. Eğitimin ardından EÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ameliyathanesinde gerçekleştirilen operasyonlar, Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEMM) tarafından yapılan “Canlı Cerrahi Yayını” ile aktarıldı.

Beyin, omurilik ve sinir cerrahisi alanlarında açık cerrahi yöntemiyle yapılan cerrahi operasyonların eğitim salonuna aktarımı içinse, EÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Ameliyathanesine reji kuruldu. Video konferans yöntemiyle kongre katılımcılarının bulunduğu konferans salonuna aktarılan yayın, ameliyathanede cerrahi girişimde bulunan cerrahlara soru sorulmasıyla devam etti. Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında uluslararası tanınırlığa ve bilinirliğe sahip olan EÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı duayen cerrahları tarafından yapılan ameliyatlar, Iraklı cerrahlar tarafından ilgi ile takip edildi.

EÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zileli, “Iraklı yaklaşık 30 beyin ve omurilik cerrahını üniversitemizde ağırlıyoruz. Türk Irak Omurga Buluşması program kapsamında bir eğitim programı düzenledik. Eğitimin ardından Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi, ameliyathane ile eğitim salonu arasında başarılı bir canlı yayın yaptı. Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Yiğit Açık başta olmak üzere canlı yayın ekibine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.