İrlandalı 6 turist Türkiye'de obezite ameliyatı oldu

Türkiye sağlık turizminde dünya zirvesine oynarken, 6 İrlandalı İzmir'deki özel bir hastanede gerçekleşen obezite ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

İrlandalı morbit obezite hastaları Ann Marie O'donnell (43), James Casey (40), Samhea Tobın (29), Katıe Casey (26), Jimmy Oreılly (25) va John Quıllıgan (24), zayıflamak için Türkiye'yi tercih etti. Aynı bölgede yaşayan 6 hasta, İzmir'deki Özel Ata Sağlık Hastanesinde Op. Dr. Taner Akgüner tarafından gerçekleştirilen tüp mide ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Obezite ameliyatına uygun olan İrlandalı hastaların operasyonlarının başarılı geçtiğini ifade eden Dr. Akgüner, "İrlanda'dan gelen hastalarımızın son kontrollerini yapıp, onları şifa ile taburcu ettik. Hastanemizdeki Genel Cerrahi Kliniğinde tüp mide ve gastrik bypass zayıflama ameliyatlarını başarıyla uyguluyoruz" dedi.

Özelikle Avrupa'da yaşayan Türk ve yabancı hastaların zayıflama ameliyatlarına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Satış Pazarlama Müdürü Pınar Ballı da, Türkiye'deki sağlık sisteminin başarısının dünyada her geçen gün daha fazla duyulduğunu belirterek, "Yurt dışında yaşayan gerek Türk, gerekse yabancı hastalar Türk hekimlerine ve Türkiye'nin sağlık sistemine güveniyor. Ülkemizin dünya sağlık turizmi pastasından aldığı payın korona virüsü salgınının bitmesiyle daha da artacağına inanıyorum" diye konuştu.