İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İş adamı Aziz Demir'in acı kaybı

Eski AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı iş adamı Aziz Demir’in annesi Mürüvet Demir, 83 yaşında hayata veda etti.

Eski AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı iş adamı Aziz Demir'in annesi Mürüvet Demir, 83 yaşında hayata veda etti.


İş adamı Aziz Demir'in annesi Mürüvet Demir (83) hayatını kaybetti. Hayırseverliğiyle tanınan Mürüvet Demir'in ölüm haberi, başta Demir ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.


Mürüvet Demir'in cenazesinin, 20 Şubat Perşembe günü İzmir Alsancak Hocazade Camiinde kılınacak öğle namazını ardından Çeşme Çakabey Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.