İş adamı Basri Tokgöz: "Pandemi yasakları kalkınca turizm ve eğlence sektörü şahlanacak”

İş adamı Basri Tokgöz, pandemi yasaklarından bunalan insanların yasaklar kalkar kalkmaz sahillere, plajlara ve kulüplere akın edeceğini söyleyerek, “2020 yılının Mart ayından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi yasakları nedeniyle özellikle turizm işletmeleri ve eğlence sektörüne bağlı işletmeler şahlanarak, en parlak günlerini yaşayacaklar" dedi.

Korona virüs pandemisinin en çok eğlence, turizm ve gastronomi sektörünü etkilediğini belirten iş adamı Basri Tokgöz, dünya üzerinde yer alan tüm ülkelerde bu sektörün işletmecileri ve çalışanlarının en zor zamanları geçiren kesim olduğunu kaydederek, “Pandemi yasaklarının kalkmasını sabırsızlıkla bekleyen işletme sahipleri ve çalışanlar, hazırlıklarını son hızla tamamlamaya çalışıyorlar. İnsanlar da artık evde olmaktan çok sıkıldı. Tebdil-i mekân yaparak kendilerini ödüllendirmek istiyorlar. Sosyalleşme imkânlarını kullanarak yaşama enerjilerine tekrar kavuşmayı arzu ediyorlar. O nedenle pandemi yasakları kalkınca; turizm ve eğlence sektörü şahlanacak “dedi.

Turizm ve eğlence sektörü temsilcileri ile de görüş alışverişinde bulunduğunu söyleyen Basri Tokgöz, “Aldıkları rezervasyonlara istinaden bu sezonun çok hareketli geçeceğinin sinyallerini veren sektör temsilcileri, yasaklar kalktığı zaman tatil ve eğlence taleplerinde patlamalar olacağına inanıyorlar. İki yıla yakın bir zamandır yaşadıkları durgunluğun nihayet sona ereceğini umuyorlar. Ama pandemi yasakları kalksa da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından planlanan telafi eğitimleri, yüz yüze yapılacaksa pek çok rezervasyon ertelenecek bu da belli dönemlerde talep patlamasının olmasına yol açacak. Haliyle bu durum fiyatlara da yansıyacak. Tatil yapmayı düşünenleri şimdiden rezervasyon yaptırmalılar. Aksi takdirde sezonda yer bulamama sorununun yanında çok yüksek fiyatlarla da karşı karşıya kalabilirler” şeklinde konuştu.