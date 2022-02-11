İş adamı İsmail Aslan: “Süt ürünlerimiz raflarda yerini alacak”

çeyreğinde marketlerde de satışa sunacaklarını söyledi.

Çanakkale'de bulunan günlük 200 ton süt işleme kapasitesine sahip Cengiz Han Süt Ürünleri üretim tesisinde günlük yaklaşık olarak 70 ton olan üretim kapasitesinin artırılacağı açıklandı. 2 yıldır sektörde faaliyet gösteren firma; beyaz klasik Ezine peyniri, terayağ kreması, lor peyniri gibi ürünlerini müşterileriyle market raflarında buluşturacak. Süt ürünleri sektöründe hijyenik ve özel tesislerde titizlikle üretim yaptıklarını ifade eden firmanın kurucusu İsmail Aslan, “2022 yılının 4. çeyreğinde ürünlerimizi uygun fiyatlarla marketlerde satışa sunacağız” dedi.

Sektörle gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen İsmail Aslan, “Bizim için kalite her şeyden önemli. Bunun yanı sıra. Ayrıca üretimlerimizi çok özel tesislerde ve hijyenik bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Hizmet ağımızı genişletme hedefiyle ürünlerimizi marketlerde müşterilerimizle buluşturacağız” dedi.

“Geniş bir hizmet ağına sahibiz”

Hizmet standartlarıyla ilgili de bilgilendirmede bulunan İsmail Aslan, zamanla çok daha fazla insana hitap etmek istediklerini belirterek, Aslan, “Süt ürünleri sektörü oldukça önemli ve değerli bir sektör. Sofralara ulaşan lezzetlerin üretimi yapıldığı için titizlikle çalışmak bir hayli önemli. Firma olarak bizler, üretimlerimizi titizlikle yapıyor ve geniş bir kitleye hitap ediyoruz. Dolayısıyla hizmet ağımızın da çok geniş olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun yanı sıra çok daha efektif bir şekilde ürünlerimizi müşterilerimize sunabilmek için çalışmalarımızı çok özel bir şekilde sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Ürünlerimizi bu yılın 4. çeyreğinde marketlerde de satışa sunacağız”

“Müşterilerimiz artık ürünlerimize hızlı ve zahmetsiz bir şekilde ulaşma şansı elde edecek” diyen Aslan, “Çok özel lezzetlerimizin sofralara ulaşmasını ve müşterilerimizin birbirinden özel lezzetlerle karşılaşmasını sağlayacağız. Bu konuda önemli çalışmalar gerçekleştirdiğimizi ve çalışmalarımızı profesyonel bir şekilde sürdürdüğümüzü rahatlıkla söyleyebilirim” şeklinde konuştu.