İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İş adamı kardeşler koronaya yenildi

İzmir’de iş adamı olan iki kardeş korona virüse yakalandı.

İzmir'de iş adamı olan iki kardeş korona virüse yakalandı. Ağabey Süleyman Avinca ve kardeşi Yalçın Avinca, korona virüsü atlatamayarak hayatlarını kaybetti.


Mobilya sektöründe faaliyet gösteren ve İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi olan Süleyman Avinca, korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı. Avinca, immün plazma tedavisi uygulanmasına rağmen 24 Nisan günü hayatını kaybetti. Süleyman Avinca gibi korona virüs tedavisi gören kardeşi iş adamı Yalçın Avinca da dün gece yaşamını yitirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.