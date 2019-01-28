İş adamı Yorgancılar, son yolculuğuna uğurlandı

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın babası ünlü iş adamı İsmet Yorgancılar, Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın babası İsmet Yorgancılar (92), İzmir'deki evinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Yorgancılar için Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve kardeşi Gülfem Perçin, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir milletvekilleri, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, eski İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Yorgancılar'ın yakınları ve çok sayıda iş dünyası temsilcisi katıldı. Yorgancılar'ın cenazesi, Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İsmet Yorgancılar kimdir?

1927 yılında Aydın Nazilli'de dünyaya gelen İsmet Yorgancılar, erken yaşta iş yaşamına atıldı. 1945 yılında yerleştiği İzmir'de yorgan dikerek iş yaşamına başlayan Yorgancılar, 1968 yılında sanayiciliğe adım atarak Türkiye'nin ilk el aletleri üreticisi İZELTAŞ'ın temellerini attı. Kısa zamanda fabrikasını büyüten Yorgancılar, ilerleyen yaşına rağmen girişimcilikten vazgeçmeyen yapısıyla ve çalışkanlığıyla tanınıyordu.