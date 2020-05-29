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İş dünyası 2020'den umutlu

Türk ekonomisinin 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4.

5 büyümesi, iş dünyasının Covid-19 sonrası Türk ekonomisinin çabuk toparlanacağına ilişkin umutlarını arttırdı.


Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2020 yılına Türk ihracatçılarının güzel bir giriş yaparak cumhuriyet tarihinin ihracat rekorlarını kırdıklarını, 2020 yılının ilk çeyreğinde yakalanan yüzde 4.5'luk büyüme rakamında ihracatçıların performansının itici güç olduğunu kaydetti. Mart ayının ortasından itibaren Türkiye'de görülen Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkilerinin 2020 yılının ikinci çeyreğinde daha net görüleceğini dile getiren Eskinazi, "2020 yılının ikinci çeyreğinde Türk ekonomisinde yaşanması muhtemel küçülmeyi sonraki çeyreklerde kapatmak için ihracatımızın düşmemesi için dijital pazarlama hamlelerimiz başladı. Sanal fuarlar, sanal ticaret heyetleriyle ihracatımızdaki düşüşü durdurup ekonomideki daralmanın sınırlı kalması için çalışıyoruz. Dinamik bir yapıya sahip olan Türk ekonomisi bu süreci de aşacak güce sahiptir" diye konuştu.

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