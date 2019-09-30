İş dünyası Bakan Berat Albayrak'ın açıklamalarını değerlendirdi

2019-22 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programının 2020-22 döneminde izlenecek yol haritasını “Ekonomide değişim başlıyor” sloganıyla açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarını değerlendiren iş dünyası, açıklamaları olumlu bulduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020-2022 Yeni Ekonomi Programın lansman toplantısını gerçekleştirdi. "Değişim başlıyor" temalı toplantıda önemli kararlara yer verilmişti.

İzmir Ticaret Odası (İZSU) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de, Bakan Albayrak'ın açıklamalarını değerlendirerek, “Değişim Başlıyor” temalı açıklamaların önem taşıdığını söyledi. Özgener, "Mevcut küresel koşullar altında bir çok ülke önünü bile göremiyorken, ekonomik belirsizlikler had safhadayken, ülkemizin geleceği planlaması, ortaya koyduğu İhracat Ana Planı, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi gibi orta ve uzun vadeli planlar ve stratejileri hayata geçirmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Özgener, "Kısa vadede piyasalarımızı iyileştirecek faiz indirimleri, konut kredilerinin yeniden yapılandırılması gibi aksiyon planlarının alınmasını ve ekonomideki her iyileşmenin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza yansıtılmasını takdirle karşılıyoruz. Ekonomide dengelenme sürecinin başarılı bir şekilde uygulanması ile birlikte enflasyon ve faiz oranlarındaki düşüşler ve cari dengenin açık yerine fazla vermesi bu sürecin iyi yönetildiğinin bir göstergesidir. Beklenenden daha az küçülme ve bir önceki çeyreğe göre toparlanma yaşanması, ekonomide bir dengelenme yaşandığı görüşünü desteklemektedir. Sayın bakanımızın istihdamda beklenen iyileşmenin sağlanabilmesi için tarımda arzı artırmaya yönelik alımlar ile genç işsizliği önlemeye yönelik mesleki eğitim programlarını hayata geçireceklerini açıklamasını çok önemsiyor, istihdam sorununun çözümü adına atılacak bu adımları memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Yeter ki daha nitelikli üretim ve ihracat yapalım"

"Yakın zamanda bu tip olumlu açıklamaların artarak devam edeceğini düşünüyoruz" diyen Özgener, şöyle devam etti:

"İşte bu noktada mali disiplinin kararlıkla uygulanması, tek hanelere yaklaşan enflasyon oranlarıyla mücadeleye kesintisiz devam edilmesi ve cari dengenin bugünkü durumunu koruması için dış ticarette yapısal dönüşüme dikkat edilmesi büyük önem taşımaktadır. Yakın geçmişte birçok konuda haksız yaklaşımlarını gördüğümüz Fitch bile ekonomideki gidişatı övmüştür. Kredi derecelendirme kurumu Türkiye'nin kredi notu, düşük kamu borcu ve dinamik bir ekonomi olmasını överek, 'Eğer ekonomi uzun süre bu şekilde pozitif yönde ilerlemeye devam ederse, notu olumlu yönde değiştireceğiz' açıklamasını yapmıştır. Yakın zamanda bu tip olumlu açıklamaların artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Türkiye ekonomisinin geleceğine olan inancımız ve güvenimiz tam. Yeter ki daha nitelikli üretim ve ihracat yapalım, ülkemiz ekonomisinin kalıcı istikrarı ve güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme sürecine tekrar girmesi için gerekli çalışmalara ve projelere devam edelim."

"'Tünelin ucunda ışık göründü' şeklinde algılıyoruz"

2019-22 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programının 2020-22 döneminde izlenecek yol haritasını “Ekonomide değişim başlıyor” sloganıyla açıklanan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarını Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de değerlendirdi. Eskinazi, Berat Albayrak'ın ortaya koyduğu hedefleri olumlu bulduklarını ifade etti. Eskinazi, hedeflerin tutması için ekonomide kaynakların katma değer üreten sektörlere yönlendirilmesi uyarısında bulundu.

Türkiye'nin enerjisini ve kaynaklarını katma değer üretmeyen alanlara yoğunlaştırdığı için 2018 yılında kriz yaşadığını ve 2 binden fazla firmanın konkordato ilan ettiği bir sürecin yaşandığını hatırlatan Eskinazi, Türk ekonomisinin bu nedenle 2018 yılının son çeyreği ve 2019 yılının ilk iki çeyreğinde küçüldüğünü dile getirdi.

Türk ekonomisinin büyüme rakamlarında tekrar artıya geçmesinin sanayide çarkların daha hızlanması, ihracatın 2023 hedeflerine uyumlu artması anlamına geleceğini kaydeden Eskinazi, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının art arda faiz indirim kararları iş dünyasının finansmana ulaşma maliyetlerini bir nebze düşürdü. Faizlerin 2020-22 Yeni Ekonomik Program hedeflerine uyumlu şekilde daha da düşürülmesini bekliyoruz. Türk ekonomisindeki hastalıklı noktaların iyileşmesi ile ekonominin tekrar canlanacağına inanıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mesajlarını, 'Tünelin ucunda ışık göründü' şeklinde algılıyoruz” diye konuştu.

Türkiye'nin ekonomisindeki iyileşmenin, kamuda mali disiplin, dış politikada daha kuşatıcı bir söylemin benimsenmesi ve sanayisinde katma değerli üretimin desteklemesi ile kalıcı olacağı uyarısında bulunan Eskinazi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye olarak, ortaya koyduğumuz dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefine ulaşabilmemiz için yabancı yatırımcının kafasında soru işaretlerine yol açmayacak bir yönetim anlayışıyla hareket etmeliyiz. Üretimimizde ve ihracatımızda katma değerli üretimin payını arttıracak tedbirleri almalıyız. Bu adımları attığımız takdirde çektiğimiz yabancı sermaye miktarı artacak, büyüme rakamları tüketim odaklı değil, üretim odaklı hale gelecek, büyümemiz üretim odaklı olacağı için enflasyon rakamları da hedefler seviyesinde seyredecek, işsizlik rakamları gerileyecek ve sosyal barış sağlanacak."