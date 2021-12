İş dünyası MÜSİAD Vizyoner'de buluşacak

MÜSİAD, iş insanlarını bilgilendirme ve geleceğe hazırlama amacıyla hayata geçirdiği MÜSİAD Vizyoner zirvesi "Fark Et" temasıyla İstanbul'da gerçekleştirilecek. MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, zirveye İzmir'den geniş katılım sağlayacaklarını bildirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Vizyoner projesiyle geleceğe ışık tutuyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan ve “Bir kişiyi değiştirmek için gerekli olan, onun farkındalığını değiştirmektir” fikrinden yola çıkan MÜSİAD Vizyoner, 2021 yılının zirve başlığını “Fark Et” olarak belirledi.

MÜSİAD Vizyoner'21'de iklim değişikliğine ilişkin kılavuz niteliği taşıyan İklim Manifestosu'nu açıklayacak. Prof. Dr. Temel Kotil'den Prof. Dr. Kemal Sayar'a, Prof. Dr. Sadettin Ökten'den Steven Young'a kadar Türkiye ve dünyadan çok önemli konukların yer alacağı MÜSİAD Vizyoner'21 Zirvesi, 22 Aralık'ta İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Dijitali, iklimi, girişimi, dönüşümü fark et

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Vizyoner'21 programına ilişkin açıklamasında şunları ifade etti: “Ülkemizin üretim, yatırım, istihdam, ihracat ve büyüme odaklı ekonomi modeline uyumlu; daha güçlü, sürdürülebilir, üretken ve aydınlık bir Türkiye hedefi için Genel Başkanımız Mahmut Asmalı'nın liderliğinde MÜSİAD Vizyoner'21'de “Fark Et” diyeceğiz. İçinde yaşadığımız dünyayı her anlamda fark etme gayesi taşıyan zirvede “Dijitali fark et, iklimi fark et, girişimi fark et, dönüşümü fark et” diyerek bugünü birlikte anlamayı, yaşadığımız dünyayı anlamlandırmayı amaçlıyoruz.

MÜSİAD Vizyoner ile iş ve ekonomi dünyasına yeni bir rota çizilecek, alanında uzman isimler ağırlanarak iş dünyasında farkındalık oluşturulacak ve ufkumuzu genişleten paylaşımlar yapılacak. Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen teknoloji, dijital ve inovatif gibi kavramların etkilerini, dünyada yaşanan dönüşümü, İklim krizini, yeşil ekonomiyi, sürdürülebilir hedefleri masaya yatıracağız. Biz de MÜSİAD İzmir olarak zirveye İzmir'den geniş katılım sağlamak istiyoruz. Herkesi zirvemize davet ediyoruz.”

MÜSİAD Vizyoner'21'de Start-up Exchange Sahnesi hazırlanacak, NFT sergisi etkinlik alanında yer alacak. Zirveye katılmak isteyenlerin www.musiadvizyoner.org adresinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.