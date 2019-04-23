İş dünyasının güçlü kadınları 'İş'te kadın' zirvesinde buluşacak

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) işbirliğiyle 25 Nisan Perşembe Günü gerçekleştirilecek 'İş'te kadın, işte kadın' zirvesi, iş, üniversite ve sivil toplum dünyasından isimleri bir araya getirecek.

'İş'te kadın, işte kadın' zirvesi, Ege Bölgesi'nin büyük kapsamlı ilk kadın zirvesi olarak dikkat çekerken, zirve sonrasında ikinci adım olarak rol modeller üniversitelerdeki öğrencilerle buluşturularak kadın hareketi gençlere yayılacak. Dünyaya kadınların gözünden bakılarak, çalışmak isteyen kadınların, başarı hikayeleriyle cesaretlendirileceği zirve, ağırlayacağı isimlerle şimdiden gündem oluşturmayı başardı.

İş yaşamındaki kadınların yanı sıra, üniversite sıralarındaki gençlerin de yoğun ilgi göstermesi beklenen İş'te kadın işte kadın' zirvesi, Ege Bölgesi'nde bir ilk olarak gerçekleşecek. Zirve, 25 Nisan günü saat 13.00'te Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener ve Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Başkanı Seda Kaya'nın açılış konuşmaları ile başlayacak. Üç ana oturum ile devam edecek olan zirvenin ilk oturumu, Demirören Haber Ajansı Ege Temsilcisi Elif Demirci İşleğen'in moderatörlüğünde, 'Başarı cesaret ister' başlığı ile gerçekleşecek. Oturumun konuşmacıları ise, İnci Holding CEO'su Neşe Gök, Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer ve Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Şahin olacak. 'Girişimcilik' başlığı ile gerçekleşecek ikinci oturumun moderatörlüğünü ise EGİAD Yönetim Kurulunun Girişimcilik ve Melek Yatırımcılıktan Sorumlu Başkan Vekili Alp Avni Yelkenbiçer yapacak. Oturumun konuşmacıları ise, Girişimci Kadınlar Grubu kurucusu Ülkü Hür, TutumluAnne.com kurucusu Özden Pusat, Tekkredi kurucusu ve CEO'su Pelin Anlı Bedirhanoğlu, Ev Tekstili kurucusu Gül Güler Goncagül olacak. Dikkan Grup İnsan Kaynakları Direktörü Füsun Toros'un moderatörlüğünde gerçekleşecek üçüncü oturum ise 'Kadınlar kilidi kırıyor' başlığıyla gerçekleşecek. Üçüncü oturumun konuşmacıları ise BSH Ev Aletleri Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve BDT Bölgeleri Kurumsal İletişim Müdürü Burçin Girit ve Coca Cola Bilgi Teknolojileri Direktörü (CIO) Leyla Deliç olacak. Keynote bölümünün konuşmacısı ise M-Gen Dijital Ajans Kurucusu, Fütürist, Ekonomist Ufuk Tarhan olacak.

"Cam tavanı kıran kadınlarla konuşacağız"

Zirve öncesi etkinliği değerlendiren Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Aslan, zirvede cam tavanı kırarak başarıya ulaşmış kadınların öykülerinin dinleneceğini belirterek, “Güçlü liderlik özelliklerine sahip olan kadın konuşmacılarımız, cam tavanı kırarak tepe yönetim kademelerine dişil cinsiyetin sezgi, iletişim, teşvik, duygusal zeka ve stres yönetimi açısından üstünlüklerini kullanarak ulaşmış kişiler. Amacımız, örgütlerde tepe yönetime ulaşmak için çabalayan kadınların yüzleştiği ataerkil sistemden kaynaklanan sorunları araştırmak, önerilerde bulunmak ve yönetim kademelerindeki kadın sayısının arttırılmasına örnekler teşkil etmektir. Bu sorunlardan Cam Uçurum sendromu özellikle incelenecektir, çünkü örgütlerde kadının tepe yönetim düzeylerine ulaşmak ve burada kalmak için verdiği zorlu ve bitmeyen mücadelenin somut bir örneğidir” dedi.

"Toplumsal algıyı olumlu yönde değiştirmemiz gerek"

Değişimlerin hızla yaşandığı günümüzde, kurumları yenilikçi ve dönüşümcü yapanın liderlik özellikleri olduğuna da dikkat çeken Aslan, “Yönetim kademelerindeki kadınların liderlik standartları erkeklerden daha fazla dönüşümcü olma eğilimi gösterir. Kadınların dönüşümcü liderlik eğilimlerinin erkeklerden yüksek olması yöneticilikte bir avantajdır. Ancak bu avantajın uygulamaya geçişi ne yazık ki toplumsal kültürümüz sebebiyle sekteye uğramaktadır. Öncelikle toplumdaki bu algıyı değiştirmemiz gerekmektedir. Biz bu etkinliğimizi yıllara yayarak bu algıyı olumlu yönde değiştirmek istiyoruz” diye konuştu.

"Eğitimli kadınların işgücüne katılma oranı daha yüksek"

Projeden sorumlu EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anıl Yüksel ise, şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın oranının 2012 yılında yüzde 14,4 iken son yıllarda yüzde 17,3 seviyesine çıktığına dikkat çekerek, bu noktada eğitimin büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Yüksel şöyle konuştu: “Yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 72,7'dir. Kadınlar arasında işgücüne katılımın son yıllarda ciddi bir ivme yakaladığı görülmektedir. Nitekim ülkemizde genel işgücü katılımı 2007-2016 döneminde 6 puan artışla yüzde 46'dan yüzde 52'ye çıkarken, bu artışta dominant faktör kadınlar olmuştur. Son 10 yıllık dönemde kadınlar arasında işgücüne katılım oranı 9 puan artışla yüzde 24'ten yüzde 33'e kadar yükselmiştir. Burada eğitim faktörü önemli bir rol üstlenmiştir.”

Ege'de ilk kez gerçekleşecek Zirve'nin sponsorluklarını ise, Atılgan İnşaat, Era Estetik, Dikkan, Pratik Filo, Karaca Otel, Mon Jardin, Argeart ve 9 Eylül Gazetesi üstlendi.

Kadın Zirvesi Çalışma Grubu ise, Anıl Yüksel, Tuğçe Güner, Serhan Ceylan, Merve Özbatır, Pınar Berberoğlu, Simge Bilir Kurt, Hanzade Güngören, Elif Koç, Başak Çayır, Özlem Gümrükçü, Simge Yücebaş Özkan, Didem Veryeri, Yağmur Yarol, Fulya Kabaçam Elmas, Gonca Güler, Sevim Doğanoğlu, Zerrin Tunaboylu, Selen Günaydın, Pınar Güngör Özinan, Özüm İlter Demirci, Müge Şahin, Elif Özgüven ve Elçin Kaya'dan oluştu.