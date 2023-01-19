İş garantili kurslarla fırıncılar yetişecek

Meslek eğitimi kursları ile geleceğin fırıncılarının yetiştirilmesi için kollar sıvandı. İstihdam İçin Mesleki Eğitim Projesi (İMEP) destekli eğitimlere katılan kursiyerlere günlük 100 lira cep harçlığı verilecek. Kursu başarıyla bitirip sertifikasını alanlar da oda aracılığıyla fırınlarda istihdam edilecek. 440 saatlik kurslarda işletmelerin büyük ihtiyaç duyduğu “Hamurkar”, “Kürekçi”, “Bastoncu” eğitimleri verilecek. Eğitimler, 30'ar kişilik iki gurup halinde, İzmir'deki çeşitli fırınlarda düzenlenecek. Kurslara katılmak isteyenler İzmir Fırıncılar Odasının 250 10 24 numaralı telefonundan ayrıntılı bilgi alabilecek.

Toplum sağlığı

Toplum sağlığını doğrudan etkileyen bir mesleği icra ettiklerine dikkat çeken İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, ilk hedeflerinin mesleğin geleceğini planlamak olduğunu söyledi. Kurslarla vatandaşlara kaliteli ve hijyen ürünler sunulmasının önünü de açacaklarını belirten Sırtı, işsizlik ile mücadeleye katkı sağlayacaklarını, iş arayan gençlere güzel fırsatlar sunacaklarını sözlerine ekledi.

Ailelere çağrı

Mesleki eğitimin önemine değinen Sırtı, ‘Her aile evladının doktor, mühendis veya büro çalışanı olmasını istiyor ama ülkenin içinde bulunduğu şartlarda meslek eğitimi alan gençlerin iş imkanı daha fazla oluyor. Üstelik meslek eğitimi alarak işinde ehil olan ara elemanların gelirleri de yüksek oluyor. Üniversite mezunu binlerce genç işsiz iken pek çok sektörde ara eleman sıkıntısı çekilmesi bir tezat oluşturuyor. Bu projemizle fırınlarda ihtiyaç duyulan kalifiye eleman sıkıntısını gidermek, gençlere maddi destek vererek iş garantisi ile yeni alternatifler sunmak istiyoruz. Kalifiye elemanlar tarafından üretilen kaliteli ürünler sayesinde de vatandaşa sunulan hizmetin kalitesini artırarak sürdüreceğiz” dedi.