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İş insanı Abdullah Üçyol son yolculuğuna uğurlandı

Menemen’in sevilen iş adamlarından Deniz Üçyol ve Tarık Üçyol’un babaları, Menemenspor’un eski kulüp başkanı Abdullah Üçyol hayatını kaybetti.

Menemen'in sevilen iş adamlarından Deniz Üçyol ve Tarık Üçyol'un babaları, Menemenspor'un eski kulüp başkanı Abdullah Üçyol hayatını kaybetti.


Menemen'in tanınmış iş adamlarından Menemenspor'un eski kulüp başkanı, eski ANAP ilçe başkanı, İzmir Şanlıurfa Federasyonu Kurucu Üyesi, İzmir Siverekliler Derneği eski Başkanı Abdullah Üçyol 73 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze törenine ailesi ve sevenlerinin yanı sıra çok sayıda siyasetçi, STK başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Üçyol, sevenlerinin duaları ve gözyaşları eşliğinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Foça Mezarlığında defnedildi.

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