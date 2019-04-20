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İş sağlığı ve güvenliği tırı Aliağa'da ilgi gördü

İş sağlığı ve güvenliği çözümlerine katkı sunmak için donatılan tır, konuşlandığı İzmir’in Aliağa ilçesinde yoğun ilgi gördü.

İş sağlığı ve güvenliği çözümlerine katkı sunmak için donatılan tır, konuşlandığı İzmir'in Aliağa ilçesinde yoğun ilgi gördü.


İş sağlığı ve güvenliği çözümlerine katkı sunmak için donatılan tır, Aliağa ilçesindeki Demokrasi Meydanı'nda konuşlandırıldı. Yenilikçi iş güvenliği için donatılan tır, vatandaşların ilgisini çekti. Tırı gezen ve ilgi gösteren vatandaşlar, yetkililerden bilgi aldı.


İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Araştırma Derneği (İSGARD) Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Baykal, tırın amacını anlatarak şöyle konuştu:


"Aliağa'da iş sağlığı ve güvenliği alanında farkındalık oluşturmak amacıyla çıktığımız bu yolda dernek üyelerimizle birlikte çalışıyoruz. Bugün Draeger Safety Korunma Teknolojileri gezici sergi tırını Aliağa'da Demokrasi Meydanı'nda ağırladık. İşçilerin korunma teknolojilerinden haberdar olması bizim için çok önemli. Bu anlamda personelde gerekli tanıtım ve açıklamalarıyla bilgi almak isteyen işçileri bilgilendirdi. Katılımdan memnunuz."

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