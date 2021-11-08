İş yeri kundaklandı: 1 ölü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde içerisinde hurda malzemelerinin bulunduğu bir iş yerinin kundaklanması sonucu meydana gelen yangında, içeride bulunan 1 kişi hayatını kaybetti. O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 02.30 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi Karabağlar Sanayi Sitesi 4041 Sokak üzerinde, hurda malzemelerin bulunduğu bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Rıza Durna'ya (65) ait iş yeri, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından, lastik ve plastik malzemelerle ateşe verildi. İş yerinden çıkan dumanları gören çevre sakinleri durumu ekiplere bildirirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cansız bedeni bulundu

Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren uğraşı sonucu kontrol altına alınabildi. Alevler nedeniyle kullanılamaz hale gelen iş yeri içerisinden, iş yeri sahibi Ali Rıza Durna'nın cansız bedeni çıkartıldı. Durna'nın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay güvenlik kamerasında

Öte yandan, başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında olayın kundaklama olduğu belirlendi. Meydana gelen olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, görüntülerde bir kişinin elindeki plastik malzemeler ve lastikle iş yerini ateşe verdiği anlar yer aldı.

Yeğeninin çakmak istediğini söyledi

Yangının ardından iş yerinin bulunduğu bölgeye giden Ali Rıza Durna'nın kardeşi Ayşenur Durna, yangından önce yeğeninin bir fırından çakmak istediğini iddia etti. Diğer ağabeyinin oğlu olduğunu öne sürdüğü kişinin, bir fırına girdiğini söyleyen Durna, "Ben az önce fırındaydım. Oraya çakmak almaya geldi. Orada gördüm. 1 saat sonra da yangın için itfaiyeler gidiyordu. Oraya koştum" dedi.

Yakalamak için çalışma başlatıldı

Polis ekipleri olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerini kundaklayan ve bir kişinin ölümüne neden olan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.