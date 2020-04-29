İş yerinden televizyon çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir iş yerine girerek televizyon çalan zanlı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, 23 Nisan'da gece saatlerinde Altındağ semtinde yüzünü atkıyla gizleyen bir şahıs börekçi dükkanına girerek duvardaki televizyonu söktü. Televizyonu aldıktan sonra hızla iş yerinden ayrılan şahıs kayıplara karıştı. Sabah iş yerine geldiğinde televizyonun çalındığını gören iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Öte yandan meydana gelen hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde yüzünü gizleyerek iş yerinin kapısını açan şahıs, içeriye girdikten sonra televizyonu söküyor. Televizyonu alarak şahısın kaçtığı anlar kamera tarafından an be an kaydedildi.