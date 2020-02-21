İş yerine gizlenmiş 4 bin 48 kaçak cep telefonu aksesuarı bulundu

İzmir'de Konak ilçesinde, bir iş yerinde gizlenmiş halde bulunan 4 bin 48 adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Operasyonda adreste yakalanan 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Emtia Büro Amirliği ekipleri, Konak'ta bulunan bir iş yerinde gümrük kaçağı olduğu bilgisine ulaşarak çalışma başlattı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde yaptığı aramalarda ürünlerin seri numaralarını inceledi. Yapılan aramalarda rafların arkasındaki gizli bölmelere saklanmış 4 bin 48 adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Operasyonda adreste bulunan 2 kişi hakkında işlem yapıldı.