İşçilere müdahalenin ardından ESHOT bir süreliğine kontak kapattı

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası 2 No'lu şube temsilcilerinin toplu iş sözleşmesi talebiyle düzenlediği basın açıklamasında polis ekipleriyle işçiler ve sendika üyeleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. ESHOT çalışanları bir süreliğine kontak kapatırken daha sonra seferler yeniden başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin şirketlerinden biri olan İZENERJİ'de örgütlü bulunan DİSK'e bağlı Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube, toplu iş sözleşmesi görüşmelerini başlattı. İZSU, Park ve Bahçeler, Mezarlıklar Müdürlüğü, Eşrefpaşa Hastanesi gibi 17 birimde örgütlü bulunan sendika ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki görüşmeler sürerken, taşerondan kadroya geçen işçiler ise toplu iş sözleşmesine dahil edildi. Belediye ise sendikanın yetkisine itiraz etti. Mağdur olduklarını ileri süren işçiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. İşçilerin eyleminde polis ekipleriyle işçiler ve sendika üyeleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Belediye personeliyle görüşen DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, gelişmeler nedeniyle İzmir genelinde sendika olarak yarım gün süreyle grev kararı aldıklarını duyurdu.

Olayların ardından açıklama yapan DİSK Genel-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız "Söz verdin, sözünü tut Aziz Kocaoğlu. Bugün çözüyoruz, itirazı yarın geri çekiyoruz diyerek 90 gündür bizi oyaladınız. Sen bizim toplu sözleşme yetkimize itiraz ettin. Sen bizi yok sayarsan, biz de seni yok sayarız. İşçiyi emekçiyi yok saymayın. Sokaklarda, alanlarda mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

ESHOT çalışanları, bir süreliğine kontak kapatırken daha sonra seferler yeniden normale döndü.