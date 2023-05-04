İşe giderken canından oldu

İzmir’in Torbalı ilçesinde, tek taraflı meydana gelen trafik kasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
İzmir'in Torbalı ilçesinde, tek taraflı meydana gelen trafik kasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Torbalı ilçesi Tulum Mahallesi'nde, işe gitmek için motosikletiyle evinden çıkan Coşkun Delal (34), Pancar Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Delal, köprü bariyerlerine çarparak metrelerce sürüklendi. Kazada Coşkun Delal, olay yerinde yaşamını yitirdi. İlçede tanınan gencin ölümü sevenlerini üzdü.
Feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.