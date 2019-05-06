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İSGARD'dan asbest eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Araştırma Derneği (İSGARD), asbest ve tehlikeleri konulu eğitim düzenledi.


İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Araştırma Derneği (İSGARD), Aliağa'da iş sağlığı ve güvenliği alanında farkındalık oluşturmak amacıyla organize ettiği eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Aliağa Belediye Meclis Salonu'nda “asbest nedir?, asbestin zararları, çeşitleri ve korunma yöntemleri” konulu bir eğitim gerçekleştirildi. Ücretsiz olarak verilen eğitim Asbest Söküm Uzmanı Süleyman Polat tarafından verildi.


Polat, asbestin tarihçesinden başlayarak, asbestin kullanım alanlarını, yasaklandığı ülkeleri ve asbest sökümünde uyuması gereken kurallarından bahsetti. Meslek hastalıklarında asbestin yerinden de bahseden Polat, Türkiye'de asbest ile ilgili yönetmeliklerden de bahsederek sunumunu tamamladı. Katılımcıların sorularının yanıtlanmasından sonra Süleyman Polat'a İSGARD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ünal Kebeli tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.


Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları da verildi.

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