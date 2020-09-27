İshal tedavisinde yanlış hareket

Dr. Meltem Yiğit, hem ishali olan hem de kusan çocukların evde tedavisinde en sık yapılan yanlışa dikkat çekti. Annelerin çocuğu kustuğu için su vermekten kaçındığını belirten Dr. Yiğit, “İshal tedavisinde en önemli şey kaybedilen sıvı ve kan elektrolitlerin yerine konmasıdır. Bu tedavinin en önemli aşamasıdır. Anne sütü alan bebeklerin emzirme sıklığı artırılmalıdır. Oral alımın kötü olduğu durumda sıvı takviyesi hastanede yatırılarak damar yolundan yapılmalıdır" dedi.

İzmir Kent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Yiğit, ishalin sıklıkla kendiliğinden düzelen bir durum olduğunu vurguladı. Dr. Yiğit, ishalin daha çok çocuk ve yaşlılarda görüldüğünü ifade ederek, "İshal sıklıkla bulaşıcı olan, dışkı miktarı, sayısında rutine göre artma, kıvamında azalma olması durumudur. İshal genelde kendiliğinden düzelir; ancak enfeksiyonlara bağlı çocuk ve bebek ölümlerinde ilk üç sırada yer almaktadır. Ölümlerin çoğunluğu da 2 yaş altı çocuklardır. Enfekte gıda ile temas sonrası mikroorganizmanın cinsine göre bulgular 1 ila 24 saat sonra ortaya çıkabilmektedir. İshale ateş yüksekliği, kusma, halsizlik, iştahsızlık, ağız kuruluğu, karın ağrısı ve ağır durumlarda bayılma ve bilinç kaybı eşlik edebilir. Bazı mikroorganizmalar (virüs, bakteri ve parazitler), fazla miktarda tüketilen laksatif etkili gıdalar ve bazı ilaçlar veya kronik bazı hastalıklar ishale yol açan nedenlerdir" diye konuştu.

"Çocuk kusuyor diye su verilmemesi çok yanlış bir düşüncedir"

Laktoz intoleransı ve bazı gıda alerjilerinin de sık ishale sebep olduğunu ifade eden pediatrist Yiğit, uyarılarda da bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Laktoz süt ürünlerinde bulunan bir çeşit şekerdir ve bunun sindirimine sebep olan enzim eksikliği de ishale sebep olmaktadır. Gıda alerjilerinden çocukta en sık gördüğümüz inek sütü alerjisi de sık ishalle karşımıza çıkmakta, erken tanı ve düzgün diyet tedavisi ile sorun çözümlenebilmektedir. Meyve ve balda bulunan früktoz da fazla alındığında veya sindiriminde zorlanan bireylerde ishale sebep olabilmektedir. İshal tedavisinde en önemli şey kaybedilen sıvı ve kan elektrolitlerin yerine konmasıdır. Çocuk kusuyor diye su verilmemesi çok yanlış bir düşüncedir. Kaybedilen sıvının yerine konulması tedavinin en önemli aşamasıdır. Oral alımın kötü olduğu durumda sıvı takviyesi hastanede yatırılarak damar yolundan yapılmalıdır. İshal sonrası bir müddet diyet uygulanmalıdır. Bol su ve sulu gıdalar, özellikle yağsız, şekersiz ve posasız gıdalarla beslenilmelidir. Yağsız makarna- pilav, haşlanmış patates, yağsız haşlanmış kırmızı ve beyaz et, muz, elma, ev yapımı yoğurt, ayran, tüketilebilir. Anne sütü alan bebeklerin emzirme sıklığı artırılmalıdır."