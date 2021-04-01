Işığı Türkiye'de gördü

Ülkesi Arnavutluk'ta, iş yerinde çalışırken kaza geçiren ve bir türlü sağlığına kavuşamayan 59 yaşındaki adam, göz ameliyatı için Türkiye'ye gelerek, İzmir'de Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz tarafından ameliyat edildi ve sağlığına kavuştu.

Arnavutluk vatandaşı Enver Lena'nın (59) sol gözü, çalıştığı iş yerinde yabancı cisim batması sonucu parçalandı. Zor günler geçiren adam, ülkesinde ameliyat için bir araştırmalar yaptı. Yaşadığı ülkede ameliyat olan Enver Lena'nın gözü tam olarak bir türlü iyileşmedi, gözünü kaybetme noktasına geldi.

Binlerce kilometreden şifayı Türkiye'de buldu

Lena, daha sonra İzmir'den Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz ile temas kurdu. Hasta Türkiye'ye gelmeden önce ise filmleri detaylı bir şekilde incelendi. Enver Lena daha sonra ise soluğu İzmir'de aldı ve hemen muayenelerin ardından ameliyat edildi. Lena, ameliyat sonrası binlerce kilometre uzaklıktan şifayı Türkiye'de bularak sağlığına kavuştu.

Prof. Dr. Safiye Yılmaz, hasta hakkında bilgi vererek, "Operasyon ile hasta gözünü kaybetmekten kurtulurken, görmesi de daha iyi duruma geldi. Bu ameliyatı yapmasaydık göz görme fonksiyonunu tamamen kaybedip göz küçülüp sonrasında da hasta protez bir gözle yaşamak zorunda kalabilirdi" dedi.

İzmir Özel Ata Sağlık Hastanesinde görevli Prof. Dr. Safiye Yılmaz, "6 ay önce geçirdiği bir iş kazası sonucu gözüne yabancı cisim batmış. Bu kaza sonucu gözün beyaz kısmı yani sklera ve öndeki saydam kısım kornea kesilirken retinasında da yırtılma olmuş. Yurt dışında hastamız göz ameliyatına alınmış. Korneası dikilmiş; ama dikilen yer leke bırakarak iyileşmiş kornea saydamlığını yitirmiş. Bu durum hastanın görmesini olumsuz etkiliyordu. Retina yırtığı ameliyatında yerleştirilen silikon zamanla gözün ön kısmına gelmiş. Hastanın kaza nedeniyle gelişen kataraktı da aynı ameliyatla alınmış ancak hastanın gözüne mercek yerleştirilmemiş. Darbe alan gözlerde dikişli mercek konulması gerekiyor. Bu yüzden konulan silikon arada hiç bir bariyer olmadığı için gözün ön tarafına gelmişti. Silikon gözün Arka bölümünde belli bir hacimde olması gerekirken ve bu hacimde retinaya baskı etkisini oluşturabilirken hastada silikonun bir kısmı ön tarafa geçtiği için arkada baskı etkisi azalmış retina tekrar dekole olmuştu" diye konuştu.

"Operasyonu yapılmasaydı hastanın gözü görme fonksiyonunu kaybedecekti"

Uzun süren riskli ameliyatı başarıyla tamamladıklarını vurgulayan Dr. Yılmaz, "Ameliyat sırasında hastanın retina yırtığını tamir ettik. Araya mercek koyduk. Silikonu tam hacimli bir şekilde göze yerleştirdik. Kornea dokusundaki lekeyi kaldırmak için kornea nakli yapılması gerekiyordu. Bu operasyonu ikinci ameliyatta yapmayı planlıyoruz. Öncelikle hastanın bir iyileşme dönemini geçirmesi gerekiyor. Şu anda dekolmanın toparlanması ve koyduğumuz merceğin numaralarının tam oturması için bir iki aylık iyileşme sürecinin tamamlanması gerekiyor. Bu süre geçtikten sonra kontrollerini yapıp kornea naklini planlayacağız. Bu operasyonu yapmasaydık hastanın gözü görme fonksiyonunu kaybedecek zaman içinde de balon gibi sönüp ufalıp küçülecekti. Göz balon gibi sönüp, küçülecekti. Böyle bir durumda hastaya herhangi bir görme fonksiyonu olmayan protez göz takılması gerekiyordu. Retinadaki yırtılma ameliyatları en kısa sürede yapılmalı; çünkü retina tabakaları arasında bir sıvı oluyor. Bu sıvı ne yazık ki görme hücrelerini öldürüyor. Hasta gözdeki yaralanmadan 8 ay sonra bize geldi. Normalde ilk iki haftada yapılan dekolman ameliyatları başarılıdır. Yaptığımız operasyonun mutlaka hastaya faydası olacaktır. Çünkü merceğini taktık, dekolmanını yatıştırdık. Gözün yerinde, hacimli durmasını sağladık" diye konuştu.