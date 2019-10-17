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"Işık Ol" adlı fotoğraf sergisinin geliri Lösemili çocuklara

Siz Yetersiniz Derneğinin "Işık Ol" adıyla düzenlediği 9.

Siz Yetersiniz Derneğinin "Işık Ol" adıyla düzenlediği 9. karma fotoğraf sergisi, Lösemi tedavisi gören çocuklar yararına ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Fotoğraf satışından elde edilecek gelirin tamamının, kanser hastası çocuklara aktarılacağı belirtildi.


Siz Yetersiniz Derneği, Çetin Emeç Sanat Galerisinde "Işık Ol" adlı bir sergi açtı. Sergide, 100'e yakın sanatçının fotoğrafları sergilenirken, eserler ziyaretçilerin ilgisini çekti. Katılımın yoğun olduğu sergiye birçok fotoğraf sanatçısının yanı sıra çocuklar ve akademisyenlerde katıldı. Fotoğrafların satışından elde edilecek gelirin lösemi tedavisi gören çocuklara aktarılacağı öğrenilirken, serginin 2010 yılından bu tarafa açıldığı öğrenildi.


Serginin koordinatörü Aytaç Bülbül, organizasyonu Hatice Öktem Kılıçaslan'ın yürüttüğü sergiyle ilgili, "Sergimiz 2010 yılından beri devam ediyor. Türkiye'de ilk kez yapılan bir sergi bu. Amacının çocuk olduğu başka bir sergi daha yok. Bu sene burada elde edilen gelirle Behçet Uz Hastanesinin bazı eksikliklerini tamamlayacağız. Fotoğrafların satışı gerçekleşiyor. Bağış olarak çocuklara destek olmaya çalışıyoruz. Bu sene 87 fotoğraf sanatçımız var. 16-17 Ekim tarihleri arası sabah 9 akşam 5 arası ziyaret edebilirler" diye konuştu.

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