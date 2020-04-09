Işık: “Sağlık turizminde liderlik hayal değil”

Dr. Evren Işık, Türkiye'nin korona virüs salgınında gösterdiği etkili mücadele ve diğer ülkelerle olan işbirliği süreçlerinin gelecekte ülkemizin sağlık turizmini pozitif yönde etkileyeceğini söyledi.

Korona virüs salgını dünyayı etkisi altına alırken, aşı ve tedavi çalışmaları da hızla sürüyor. Türkiye'nin korona virüs salgınına karşı kamu, sivil toplum örgütleri ve toplumla birlikte örnek bir mücadele verdiğini anlatan Op. Dr. Evren Işık, Türkiye'nin aldığı tedbirler sayesinde virüsün ülkeye girişinin 2 ay geciktiğini, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim Kurulunun olumlu tavsiyeleri sayesinde de önlemlerin zamanında alınmış olduğunu ifade etti.

"Örnek mücadele"

Türkiye'nin ülkesinde aldığı önlemlerin yanı sıra korona virüsle en fazla mücadelenin verildiği İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi göndermesinin de her iki ülke ve Avrupa'da sempatiyle karşılandığını anlatan Dr. Işık, “Dünyadaki salgın nedeniyle birçok insanın sağlığı tehdit altında. Tüm dünya hastalıkla mücadele ederken, ülkemiz korona virüsün durdurulması için tedavi ve aşı geliştirme çalışmalarını da sürdürüyor. Ülkemizin bu süreçte gösterdiği örnek mücadele Avrupa halkı nezdinde büyük sempatiyle karşılanıyor. Salgın tamamen bittiğinde bu çabamızın sağlık turizmi alanında da Türkiye'ye önemli kazanımlar ve avantajlar sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle plastik cerrahi, obezite cerrahisi, diş tedavileri, androlojik cerrahiler ve saç ekimi gibi alanlarda yurt dışından çok fazla hasta alan Türkiye, salgının ardından bu ivmesini yükselterek devam ettirecektir” dedi.

“Yeterli insan gücümüz var”

Sağlık turizminin Türkiye'nin bacasız sanayisi olduğunu hatırlatan Dr. Işık, “Coğrafyamızın güzelliği ve verdiğimiz hizmetin kalitesi açısından sağlık turizminde dünya liderliğine oynayabiliriz. Salgın tamamen bittikten sonra sağlık turizminde yeniden zirveye tırmanmak için yeterli insan gücü, teknoloji ve alt yapıya sahibiz. Sağlık artık tüm ülkeler açısından en stratejik sektörlerin başında gelmektedir” diye konuştu. Androklinik markasıyla dünyanın birçok ülkesinden hasta kabul ettiklerini ifade eden Dr. Işık, salgının dünya genelinde ve ülkemizde en az kayıpla sona ermesini dilediğini sözlerine ekledi.