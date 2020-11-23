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Işıkkent Mezarlığı yenileniyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Işıkkent Mezarlığı’ndaki ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarını inceledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Işıkkent Mezarlığı'ndaki ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarını inceledi. Başkan Soyer, geceleri güneş enerjisiyle aydınlatılacak Işıkent'teki uygulamanın kentteki diğer mezarlıklarda da hayata geçirilmesini istedi.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, altyapısı yenilenen ve peyzaj düzenlemesi yapılan Işıkkent Mezarlığı'na giderek son durum hakkında bilgi aldı. 1982'de yılında hizmete giren mezarlıktaki altyapı sorunlarını çözmek ve peyzajını yenilemek için başlatılan proje kapsamında yürüyüş yollarına yeni parke taşı döşendi, su tesisatı ve hayrat çeşmeleri yenilendi, güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma sistemi kuruldu. Başkan Soyer, diğer mezarlıklarda da ağaçlandırma ve peyzaj düzenlemesine önem verilmesi ve çalışmaların hızlandırılmasını istedi.


Büyükşehir Belediyesi, Buca Kaynaklar Mezarlığı ilave alanda ve Urla Zeytinalanı Mezarlığı'nda çalışmalarına da devam ediyor. Her iki mezarlıkta peyzaj düzenlemesi ve ağaçlandırma da yapılacak.

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