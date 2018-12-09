Işıltılı haşereler Buca'da sahnelendi

İnsanın tüketim krizini ironik bir kara mizah ile ele alan Işıltılı Haşereler oyunu Buca'da sahnelendi. Buca Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen ve Bucalıların yoğun ilgi gösterdiği oyun, sahip olma hırsı ve tüketim çılgınlığını kara mizahla ele alarak izleyicileri güldürürken düşündürdü.

İngiliz yazar Philip Ridley'in oyunu ‘Işıltılı Haşereler' oyunu Pınar Çağlar Gençtürk, Ünal Yeter ve Selen Uçer'in performansıyla Buca'da sahnelendi. İnsanın tüketim krizine dair ironik bir kara komedi olan oyun kentsel dönüşüm kapsamında seçilen genç çift Ollie ve Jill'e, ileride çok değerlenmesi beklenen bir semtte yıkık dökük bir ev vadedilmesiyle başlayan maceralarını aktarıyor.

İnsanların isteklerini elde edebilmek için yaptıklarını, vazgeçebildiklerini, daha fazla şey elde etme arzusunun nereye kadar, ne karşılığında sınırlanabileceğini sorgulatan Işıltılı Haşereler oyunu Bucalı sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı. Oyuncular Pınar Çağlar Gençtürk, Ünal Yeter ve Selen Uçer'in üstün performansıyla seçkin bir tiyatro oyununu izleme fırsatı yakalayan sanatseverler sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.