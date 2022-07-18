‘İşimiz Temiz Projesi' eğitimleri İzmir'de devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve bir akaryakıt firması iş birliği ile geliştirilen ‘İşimiz Temiz Projesi' çerçevesinde eğitimler İzmir'de devam ediyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Halk Eğitimi Merkezleri aracılığıyla yürütülen ‘İşimiz Temiz Projesi' çerçevesinde yiyecek- içecek, konaklama ve ulaşım sektöründeki mikro işletmelerin sahipleri ile çalışanlarına temizlik ve hijyen konularında ücretsiz eğitim verilmesinin amaçlandığı belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı üç farklı hijyen programları, yiyecek içecek sektörü, konaklama sektörü ve ulaşım sektörü için hijyen eğitimi kurs programı olarak 8 saat yüz yüze eğitim verileceği açıklandı.

İşimiz Temiz Projesi'nde ücretsiz eğitimlerin yanı sıra bireylere ve işletmelere sağladığı avantajlar da dikkat çekiyor. Projenin bireylere sağladığı avantajlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesine ek olarak talep edenlere sunulacak Europass Sertifika Eki bulunuyor. Bu belgeye sahip kişiler ömür boyu geçerli mesleki yeterlilik belgesi ile Avrupa ülkelerinde iş başvurusu yaparken bir adım öne geçebiliyor. Bununla birlikte proje eğitimini tamamlayan kişilere çıraklık yerine doğrudan kalfalık sınavına girme imkanı tanınıyor. Proje eğitimlerine katılmak isteyenler, halk eğitimi merkezlerine giderek ya da internet üzerinden başvuru yapabilecek.

81 ilde yaygınlaştırılması hedeflenen “İşimiz Temiz” hijyen eğitimleri İzmir'de de etkin bir şekilde yürütülüyor. Proje dahilinde İzmir'in Bayındır, Bayraklı, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Torbalı, Bornova, Karşıyaka, Konak, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş, Bergama ve Menemen ilçelerindeki Halk Eğitimi Merkezleri eğitimlerine ara vermeden devam ediyor.