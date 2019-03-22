Işın tedavisinde akıllı teknoloji

Uzm. Dr. İşman, “Radyoterapide zor olan kanserli hücreleri vurmak değil, onun etrafındaki sağlıklı hücreleri korumaktır. Teknolojik gelişmeler de buna ciddi oranda katkı sağlıyor” dedi.

Onkolog Burcu Durmak İşman, radyoterapinin (ışın tedavisi) teknolojik gelişmelere paralel kanser tedavisinde daha etkin rol aldığını ifade etti. Bu gelişmelerle hem yan etkilerin azaldığını hem de kanserli hücrelerin yüksek doğrulukla hedeflendiğini belirten Uzm. Dr. İşman şöyle konuştu:

"Geçmişte tümörü yok etmek için çok geniş alanı kapsayan klasik ışınlama yöntemlerinin yerini sadece kanserli dokuyu hedefleyen tedaviler aldı. Hedefe yönelik ışınlama prensibiyle çalışan bu cihazlardan biri de TreuBeam sistemidir. Bu cihazla birlikte yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT) ve görüntü kılavuzluğunda radyoterapi (IGRT) gibi en güncel tedavi tekniklerini uygulayabiliyoruz. Bu teknikleri kullanmak çok önemli; çünkü göğüs ve üst karın içerisinde yer alan tümörlerin tedavisinde solunum hareketleri, pelvis içinde yer alan tümörlerin tedavisinde bağırsak hareketleri, rektum ve mesanenin doluluk dereceleri, tedavi alanlarını belirlerken göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktörler. Özellikle meme kanseri tedavisinde kullanılan solunum takip sistemi sayesinde kalp, akciğer ve karşı meme gibi sağlıklı organların daha iyi korunarak ileride ortaya çıkabilecek olan geç yan etkilerin önlenmesi sağlanır. Görüntü kılavuzluğunda radyoterapi yöntemini uygulayarak hastanın her gün planlama tomografisi ile aynı şekilde pozisyonlanması sağlanır. 6-boyutlu tedavi masası sayesinde de pozisyonlama sırasında ortaya çıkabilecek olan hatalar düzeltilir. Radyoterapide zor olanın kanserli hücreleri vurmak değil onun etrafındaki sağlıklı hücreleri korumaktır. Teknolojik gelişmeler de buna ciddi oranda katkı sağlamaktadır."

Kent Onkoloji Merkezi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Burcu Durmak İşman, radyoterapinin; doktor, tekniker, hemşire ve medikal fizik uzmanlarının birlikte çalıştığı bir ekip işi olduğunu söyledi. Ekibin her bir üyesinin hastanın tedavisinde etkin bir rol oynadığını belirten Uzm. Dr. İşman, "Kanser tedavisinde etkin rol oynayan tüm disiplinlerin güçlü ve etkin iletişimi sayesinde hastalara en yüksek faydayı sağlamak ve yaşam kalitelerini arttırmak son derece önemlidir” dedi.