İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İskelede kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan vapur iskelesinde kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan vapur iskelesinde kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti.


Olay, sabah 10.30 sıralarında Karşıyaka Vapur İskelesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alsancak istikametine giden vapura binmek için iskeleye gelen Erdem Köksal (65), iskelenin bekleme salonunda bulunan koltuklarda oturmaya başladı. Oturduğu koltukta aniden kalp krizi geçiren Köksal, yere yığıldı. Olayı gören çevredekiler, sağlık görevlilerine haber verse de yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Köksal'ın geçtiğimiz aylarda açık kalp ameliyatı olduğu öğrenildi. Yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.