İskelede kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan vapur iskelesinde kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, sabah 10.30 sıralarında Karşıyaka Vapur İskelesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alsancak istikametine giden vapura binmek için iskeleye gelen Erdem Köksal (65), iskelenin bekleme salonunda bulunan koltuklarda oturmaya başladı. Oturduğu koltukta aniden kalp krizi geçiren Köksal, yere yığıldı. Olayı gören çevredekiler, sağlık görevlilerine haber verse de yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Köksal'ın geçtiğimiz aylarda açık kalp ameliyatı olduğu öğrenildi. Yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.