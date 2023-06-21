İşletme öğrencileri, Hem çalıştı hem proje üretti

İEÜ'lü 3 öğrenci, görev yaptıkları şirketlerden iş teklifi alarak henüz mezun olmadan kariyerlerine başlama fırsatını yakaladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi öğrencileri, ‘Uygulamalı İdari Bilimler Becerilerini Geliştirme' dersi çerçevesinde 8 kurumda 12 hafta çalıştı; şirketlerin verimliliğini artıracak projeler geliştirdi. Bir çok köklü kurumlarda görev alan 14 öğrenci, hazırladıkları projeleri kampüste, yetkililerin de katıldığı programda sundu. İEÜ'lü 3 öğrenci, görev yaptıkları şirketlerden iş teklifi alarak henüz mezun olmadan kariyerlerine başlama fırsatını yakaladı.

Öğrenciler; çalıştılar süre boyunca şirketlerin bütçe projeksiyonları, finansal teknolojilerin mali işler departmanına entegrasyonu, nakit ve nakit benzerlerinin denetimlerine ilişkin yöntemler ve satın alma platformlarındaki tedarikçi seçim süreçleri gibi projelerde yer aldı. Şirketlerin operasyonel süreçleri ile ilgili de deneyim kazanan İEÜ'lü gençler, çalıştıkları bölümlerde verimliliği ve iş performansını artıracak projeler, fikirler ortaya koydu. Projelerini tek tek anlatan öğrenciler, mezun olmadan önce kendilerini geliştirme, öğrendikleri teorik bilgileri uygulamada gösterebilme ve tecrübe ile birlikte çevre edinme fırsatı buldu.

Fırsatı çok iyi değerlendirdiler

Öğrencilerin projelerini sunduğu dönem sonu etkinliğinin açılış konuşmasını gerçekleştiren İEÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Güneri Çangarlı, iş dünyası ile üniversite iş birliğinin güzel bir örneğini uyguladıklarını söyleyerek, “Öğrencilerimizi; sektörün talepleri yönünde, nitelikli iş gücünü karşılayacak şekilde yetiştiriyoruz. Mezunlarımızın yüksek iş bulma oranı ve firmalardan aldığımız olumlu dönüşler, bu noktada oldukça başarılı olduğumuzun kanıtı. Fakülte olarak başarımızın bir diğer sırrı ise, gençlerimizi henüz mezun olmadan iş dünyası ile buluşturmamız. Bu sayede gençlerimize; kendi potansiyellerini, onları yaşıtlarından ayıran ayrıcalıklı özelliklerini gösterme, sergileme fırsatı sunuyoruz. Öğrencilerimiz de sağladığımız bu imkanı en iyi şekilde değerlendirdi. Üniversitemiz, Türkiye'de üniversite-şehir bütünleşmesinin ilk modeli olan Kampüsİzmir'i hayata geçirdi. Bu modelle, İzmir'in tamamını kampüsümüz; bölgemize güç katan kurumlarımızı, firmalarımızı da doğal partnerimiz olarak görüyoruz. Tüm öğrencilerimize, mezunlarımıza güveniyor, onlarla gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Firmaların da dikkatini çekti

İşletme Fakültesi adına ‘Uygulamalı İdari Bilimler Becerilerini Geliştirme' dersini bu dönem koordine eden Doç. Dr. Işık Özge Yumurtacı Hüseyinoğlu, öğrencilerin başarılı performanslarıyla firmaların da dikkatini çektiğini söyleyerek, “Dersimizi alan öğrencilerimiz, 12 hafta boyunca şirketlere gidip geldi. Haftada en az iki buçuk gün çalıştılar. Şirketlerdeki işleyişi, profesyonel iş yaşamını tanıdılar. Aynı zamanda kendilerini geliştirme ve öğrendiklerinin uygulamada nasıl olduğunu anlama imkanı da buldular. Öğrencilerimiz staj yapmadı, bir anlamda yapmaları gereken bir görevi yerine getirdi. Gururla söylüyorum ki 3 öğrencimiz, ders çerçevesinde görev yaptıkları şirketlerden iş teklifi alarak mezun olmadan kariyerlerine başlama fırsatını yakaladı. Şirketlerde görev alan tüm öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.