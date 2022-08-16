İsmail Köybaşı, Göztepe'de

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Trabzonspor forması giyen İsmail Köybaşı'yı kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 33 yaşındaki sol bek ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Göztepe, İsmail Köybaşı'ya "Hoş geldin" derken, sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

İsmail Köybaşı, Gaziantepspor altyapısında başladığı kariyerinde Gaziantepspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Granada, Ç. Rizespor ve Trabzonspor takımlarının formasını giydi.