İsmet İnönü Çeşme'de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı ve CHP'nin 2. Genel Başkanı İsmet İnönü, vefatının 48. yılında İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Çeşme sahilindeki İsmet İnönü ve eşi Mevhibe İnönü'nün heykeli önünde gerçekleştirilen anma törenine Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, Emekli-Sen Çeşme Şubesi Başkanı Ayşe Kırındı, Atatürkçü Düşünce Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Mehmet Bilgiç, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Anıta CHP Çeşme İlçe Örgütü çelenginin sunulmasının saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Halk Partimizin 2. Genel Başkanı, İnönü Savaşları'nın kahraman komutanı, Türkiye Cumhuriyeti'ni bağımsız bir devlet olarak kabul ettiren Lozan fatihi, savaş meydanlarından gelerek demokrasi inancını siyaset meydanında kanıtlayan, çok partili yaşamın yolunu açarak iktidarı seçim yoluyla devreden, 2. Dünya Savaşı'nda izlediği politika ile Türkiye'yi savaşa sokmamış olan Milli Şef İsmet İnönü'yü vefatının 48. yılında saygı ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da, "Kurtuluş Savaşı destanımızın kahramanı, 2. Cumhurbaşkanımız, laik, çağdaş, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyetimizin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partimizin 2. Genel Başkanı, Lozan fatihi İsmet İnönü'yü ölümünün 48. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Bugün özgürlüğümüzü yaşıyor, yarınlara umutla bakıyorsak, bizlere bağımsız bir vatan bırakmak için hayatlarını ortaya koyan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahraman şehitlerimize şükran borçluyuz. Bu vefa borcumuzu da ancak vatanımıza hizmet ederek, Kemalist devrimler ışığında gençlerimize, çocuklarımıza aydınlık yarınlar bırakarak ödeyebiliriz" dedi.