İsmet İnönü Sanat Merkezi baştan sona yenileniyor

Kültürpark'taki İsmet İnönü Sanat Merkezi yenileniyor. En yeni akustik, ses, ışık ve görüntü sistemleri ile donatılan merkez, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları başta olmak üzere tiyatro ve konser organizasyonlarına ev sahipliği yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “İzmir'i kültür sanat kenti haline getirme” vizyonu doğrultusunda birçok tiyatro, konser, konferans etkinliğinin yapıldığı İsmet İnönü Sanat Merkezinde yenileme çalışmaları devam ediyor. Merkezi, konserler ve tiyatro gösterilerine uygun hale getirmek için sahne baştan sona elden geçiriliyor. Sanat merkezi en yeni akustik, ses, ışık, görüntü ve sahne mekaniği sistemleri ile donatılıyor. Böylelikle başta İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları olmak üzere tiyatro grupları ve müzik toplulukları daha nitelikli bir salona kavuşmuş olacak.

Tadilat, bakım ve onarım çalışmaları 4 milyon 765 bin liraya mal olacak. İsmet İnönü Sanat Merkezi yenilenen yüzüyle önümüzdeki günlerde sanatseverlerin hizmetine girecek.