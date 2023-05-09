İspanya'dan İzmir'e sanat esintisi

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünün Erasmus çerçevesinde anlaşmalı olduğu İspanya'da bulunan Conservatorio Superior de Musica de Vigo'dan gelen müzisyenler, müzik bölümü öğrencilerine ustalık sınıfı dersleri verdi. Derslerin son günü Erasmus Resitali adı altında sahne alan grup, büyük beğeni topladı.

Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümünün koordinasyonuyla İspanya'nın Vigo şehrinden İzmir'e gelen müzisyenler, müzik öğrencilerine üç gün boyunca ustalık sınıfı eğitimleri verdi. Erasmus programı çerçevesinde Conservatorio Superior de Musica de Vigo'dan Yaşar Üniversitesi'ne gelen müzisyenler; şan, keman, piyano ve oda müziği alanlarında dersler gerçekleştirdi. 25 öğrencinin katıldığı derslerin son gününde Ana Konferans Salonu'nda gerçekleşen Erasmus Resitali, alkışlarla karşılandı. Keman Sanatçısı Mario Peris Salom, Tenor Jose Antonio Campo Edesa ve Piyanist Severino Ortiz Rey'in yer aldığı resitalde Sebastian Yradier'in popüler bestesi Paloma ve Andres Gaos'un Ay Mi Amor bestesi de seslendirildi.