İstanbul-İzmir uyuşturucu hattına 3 sanığa hapis cezası

İstanbul'dan İzmir'e uyuşturucu getiren organize çete, İzmir Narkotik Şube ekiplerince yakalandı. İzmir ve İstanbul'da toplamda 354 kilogram uyuşturucuyla yakalanan ve İzmir'de yargılanan sanıklardan 3'ü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak 8 ve 9 yıl arasında hapis cezası aldı. 2 sanık ise beraat etti.

2018'in Ekim ayında, İstanbul'dan 35 FG 556 plakalı araçla İzmir'e uyuşturucu getiren Abdulkerim D. ile Taşkın Ö., bu uyuşturucuyu İzmir'de piyasaya sürmek istedi. Kente gelen uyuşturucu tacirleri, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilip, fiziki takibe başlandı. Şüphelilere, Bornova Ergene Mahallesi'nde operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, Abdulkerim D. ve Taşkın Ö.'ü yakalarken, narkotik köpekleriyle araçta yapılan aramada 82 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

İzmir polisi İstanbul'da operasyon yaptı

Şüpheliler gözaltına alırken, yapılan sorgulama sonrası iki şüpheli uyuşturucu maddeyi İstanbul'dan getirdiklerini, Pendik Velibaba Mahallesi'ndeki adresin otoparkında uyuşturucu maddenin bulunduğunu itiraf etti. Bu itiraf üzerine İzmir Narkotik Şube ekipleri, 2 şüpheliyi de alarak İstanbul'da belirtilen adrese gitti. Adreste bulunan 48 U 3823 plakalı araçta 145 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken Tuncay K. isimli şüpheli de yakalandı. Otoparkın bulunduğu binaya da baskın yapan ekipler, Mehmet T. ve Orhan Z. İsimli şüpheliler yakalarken, evde yapılan aramada ise 9 kilo 8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalan şüphelilerin sorgulanmasının ardından Tuzla Orta Mahallesi'ndeki bir depoda uyuşturucu olduğu saptandı. İzmir Narkotik ekipleri, Tuzla'daki depoya da yaptığı baskında, 80 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

İddianame hazırlandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, sanıklar hakkında “örgütlü uyuşturucu ticareti yapmak” suçlamasıyla, haklarında 15 yıldan 25 yıla kadar iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianameyi kabul eden İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklardan Mehmet T.'nin avukatı Mehmet Onat Vural savunmasında, müvekkilinin örgüt ile alakası olmadığını, ailesinin yanına gitmek için İstanbul'da bulunduğunu, bu konuya ilişkin kamera ve HTS kayıtlarını emniyet yetkililerinden alarak mahkemeye sunduğunu belirterek sanığın beraatini talep etti. Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.

Etkin pişmanlıktan faydalandılar

Yapılan yargılama sonunda sanıklardan Taşkın Ö. ve Abdülkerim D.'ye 16 yıl, Tuncay K.'ye ise 18 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, şüphelilerin sorguları sırasında polise bilgi vermeleri, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmaları ve duruşmada gösterdikleri tutumlardan dolayı cezalarında indirim uygulayarak Taşkın Ö. ve Abdülkerim D.'ye 8 yıl, Tuncay K.'ya ise 9 yıl hapis cezası verdi.

Sanıklardan Mehmet T. ve Orhan Z. ise şüpheyi aşmayan ve üzerine atılı suça ilişkin yeteri kadar somut delil bulunamaması nedeniyle beraat etti.