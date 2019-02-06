İstanbul Mobilya Fuarı'na İzmirli mobilyacılar damga vurdu

3 milyar dolar dış ticaret fazlası veren mobilya sektörü, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'ndan (İMOB) yeni ihracat bağlantıları yaparken, fuara İzmirli mobilyacılar damgasını vurdu.

Dünyanın en büyük mobilya fuarlarından biri olan ve bu yıl 15. kez düzenlenen CNR İMOB-Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda 6 günlük sürede, 1.2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi ve 1.5 milyar dolarlık iş bağlantısı yapıldığı hesaplanıyor. Binden fazla firmanın yer aldığı fuarda, 38 bin 816'sı yabancı, toplamda 122 bin 516 ziyaretçi ağırlandı. Fuara 131 ülkeden alıcılar gelirken en yoğun katılım; İran, Suudi Arabistan, Irak, Libya, Rusya, İsrail, Azerbaycan, Filistin, Bulgaristan, Lübnan, Almanya ve Yunanistan'dan oldu. Fuar kapsamında Alım Heyeti organizasyonu ile 550 yabancı firma fuarı ziyaret etti ve Türk firmalarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Fuara katılan 35 ofis mobilyaları üreticisi firmanın 11 tanesi Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği üyesi olurken, ev mobilyası sektöründeki İzmirli firmalarla birlikte 36 Egeli firma İMOB'a katıldı ve yeni ihracat bağlantılarıyla döndü.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Türk mobilya sektörünün son yıllarda Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyona yaptığı yatırımın karşılığını almaya başladığını, birbirinden şık ve kullanışlı ürünlerle 2018 yılında yüzde 14'lük ihracat artış hızı yakalayarak Türkiye'ye 3 milyar 134 milyon dolar döviz kazandırdığını söyledi. Yağcı, İstanbul'da düzenlenen İMOB Fuarı ile İzmir'de düzenlenen MODEKO Fuarı ve dünyanın dört bir tarafında düzenlenen mobilya fuarlarına katılarak kurulacak ticari bağlantılarla 2023 yılında 6 milyar dolar ihracat hedeflediklerini kaydetti.

İç piyasadaki daralma ihracatla aşılacak

Ege Bölgesi'nden yapılan mobilya ihracatının 2018 yılında Türkiye ortalamasının üzerinde artış gösterdiği bilgisini paylaşan Yağcı, "Birliğimizden yapılan mobilya ihracatı 2018 yılında yüzde 23'lük artışla 147 milyon dolara ulaştı. İç piyasada yaşanan daralma nedeniyle 2019 yılında daha çok firmamız ihracata yönelecek. Önümüzdeki dönemde devreye sokacağımız tasarım ve URGE Projelerimizle Ege Bölgesi'nden yapılan mobilya ihracatını 1 milyar dolar seviyelerine çıkarmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.