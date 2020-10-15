İstanbul'dan Ödemiş'e eğitim desteği

İstanbul'da yaşayan Ödemişliler, başlatılan kampanya kapsamında öğrencilerin uzaktan eğitim alabilmesi için kente 12 tablet ve 4 bilgisayar bağışında bulundu.

Ödemiş'te, ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitimden yararlanabilmeleri için Ödemiş Kent Konseyi tarafından başlatılan "Elini Uzat, Uzakta Kalmasınlar" kampanyasına destek veren İstanbul'daki Ödemişliler, kampanyaya ilk aşamada 8 tablet ve 4 bilgisayar ile destek verdi. Tablet ve bilgisayarlar, Ödemiş Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ofisinde Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve Ödemiş Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı'ya teslim edildi.

İstanbul Ödemiş Kültür, Tanıtım ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Gölcük, Ödemiş Belediyesi iş birliği ile yürütülen kampanyanın duyarlılık oluşturması adına sevindirici olduğunu belirtti.

Başkan Gölcük, "Ödemiş Belediyesi ve Ödemiş Kent Konseyinin düzenlediği bu güzel kampanyayı duyunca dernek olarak biz de kampanyaya destek olmak adına kendi aramızda organize olduk. Bugün de hemşehrilerimizin destekleriyle edindiğimiz tablet bilgisayar ve dizüstü bilgisayarları teslim ettik" diye konuştu.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de, "İstanbul'daki Ödemişlilerin sesi ve yüreği olan Osman Gölcük başkanımız da bu güzel desteği, bizzat evimiz Ödemiş'e getirdi. İhtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştırmak üzere bizde teslim aldık. Dileriz ki bu kampanya ses getirir, başka kurumlarımız da bu kampanyaya iştirak eder; Ödemiş dışında yaşayan hemşehrilerimiz de bu sese kulak verir. Ne kadar çok tabletimiz olursa çocuklarımızı eğitimle buluşturma, eğitimden geri kalmama olanağı da artar" dedi.