İşte İzmir'de oylamanın en erken sona erdiği mahalle

00 itibariyle sona ererken, İzmir'de oylamanın en erken sona erdiği yerleşim yerlerinden birisi Ödemiş'teki Süleymanlar Mahallesi oldu. 46 seçmenin tamamı saat 15.00 itibariyle oylarını kullandı.

Ödemiş'in en az nüfusa sahip mahallelerinden Süleymanlar'da seçmenler oy verme işlemini erkenden tamamladı. 51 kişilik nüfusuyla Ödemiş'in en az nüfusa sahip mahallesi olan Süleymanlar'daki sandığa kayıtlı 46 seçmen saat 15.00 itibariyle oy verme işlemlerini tamamladı. Sandık için görevli 5 kişiyle birlikte Süleymanlar'da kullanılan toplam oy sayısının 51 olduğu ifade edildi.

Her seçimde oylamanın kısa sürede tamamlandığını söyleyen Süleymanlar Mahalle Muhtarı Hüsnü Savur, "Mahallemizde genellikle seçimler öğleden sonra tamamlanır. Bugün de 15.00 itibariyle tüm seçmenlerimiz oylarını kullandı. İki vatandaşımızın Ödemiş'te işleri olması nedeniyle öğleden sonra gelebildiler. Onlar daha önce oy kullansaydı seçim belki de öğleye kalmaz tamamlanırdı. Şimdi sayımı bekliyoruz. Yerel seçimin neticesinin yurdumuza, ilimize, ilçemize ve mahallemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Vatandaşlık görevlerini yapan tüm seçmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.