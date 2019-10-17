İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstediği ilacı yazmadı diye doktorun boğazını kesmiş

İzmir’de gittiği hastanedeki doktorun boğazını jiletle kesen saldırgan, emniyetteki ifadesinde olay günü uyuşturucu kullandığını ve istediği ilacı yazmadığı için doktora saldırdığını söyledi.

İzmir'de gittiği hastanedeki doktorun boğazını jiletle kesen saldırgan, emniyetteki ifadesinde olay günü uyuşturucu kullandığını ve istediği ilacı yazmadığı için doktora saldırdığını söyledi.


İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür'ü boğazından jiletle yaralayan Bayram K., Karşıyaka'da bir kadının çantasını gasp girişiminde bulunduktan sonra yakalanırken, zanlının emniyetteki işlemleri de tamamlandı.


Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen Bayram K., emniyetteki ifadesinde, doktora, istediği ilacı yazmadığı için saldırdığını söyledi. “Olay günü hastanede ilaç yazmadılar ve bana sürekli gülüyorlardı” diyen Bayram K., olayı, “Bu durum sinirimi bozdu ve kayıt yaptırmadan doktorun odasına girdim. Esrar kullandığım için orada ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Doktora kilitlendiğim için ona saldırmışım. Uyuşturucu kullandığım için şuurumu kaybetmişim” şeklinde anlatarak olaydan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti.


Bayram K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.