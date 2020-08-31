İstiklal Marşı'nı öğretmenler okulda, öğrenciler evlerinde söyledi

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı pandemi tedbirleri nedeniyle uzaktan eğitim ile başlarken, Çeşme'deki tüm okullarda saat 09.00'da öğretmenler okullarının bahçesinde, öğrenciler ise evlerinde İstiklal Marşı'nı okudu.

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı, bugün itibariyle EBA TV'den uzaktan eğitimle başladı. Ders zili sembolik olarak saat 09.00'da çalarken, öğretmenler okullarının bahçesinde, öğrenciler de evlerinde EBA TV'den yayınlanan İstiklal Marşı'nı söyleyerek yeni eğitim-öğretim yılına başladı. Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin İstiklal Marşı'nı söyleme anlarının fotoğraflarını sosyal medya sayfasında paylaşarak, "Bugün Çeşme'de tüm okullarımızda 09.00 itibarı ile 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'nı, Türk bayrağımızın göndere çekilerek İstiklal Marşı'mızın okunması ardından ders zilini çalarak açmış bulunuyoruz. Uzun süren sessizliğimizi ve özlemimizi gidermenin mutluluğunu yaşıyoruz. En kısa sürede öğrencilerimize kavuşmak dileğiyle" diye yazdı. Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya sayfasında, öğrencilerin evlerinde İstiklal Marşı söylerken çekilen fotoğraflarını da yayınlayarak, "Bugün 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı açılışına okullarımıza gelip eşlik eden, evlerinden büyük bir coşku ile töreninize katılan öğrencilerimize teşekkür ederiz. Özlemimizi en kısa sürede gidermek, sınıflarda buluşmak dileğiyle sevgilerimizi gönderiyoruz" paylaşımını yaptı.