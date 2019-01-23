İSTOK ocak ayı toplantısı MÜSİAD İzmir'in ev sahipliğinde yapıldı

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) ocak ayı toplantısı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) ocak ayı toplantısını yaptı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi'nin ev sahipliğindeki toplantıya, İSTOK Dönem Başkanı Ali Köstepen, MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü ve İSTOK bileşeni 66 STK Başkan ve temsilcisi katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Ümit Ülkü, "Zaman ayrışma değil, birlik olma zamanıdır" dedi. Ülkü, İSTOK'un 66 sivil toplum kuruluşunu bir araya getirdiğini ifade ederek, "İSTOK üyeleri olarak hepimize, birlik ve beraberliğin sağlanmasında büyük bir sorumluluk düşmektedir. Bu dayanışma ruhunu bozmadan, birbirimizi ötekileştirmeden sorunların çözümü noktasında bu kültürel yapıyı, demokratik kültürü inşa edebilirsek bu ülkemizin hayrına olacak bir durumdur” dedi.

Sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler düştüğünün ifade eden İSTOK Dönem Başkanı Ali Köstepen de yaptığı konuşmada, "Ülkemizin gelişmesi kalkınması birlik ve beraberliği için sivil toplum örgütleri çok önem arz etmektedir. Bu bilinçle İSTOK bileşenleri adına hareket ediyoruz" şeklinde konuştu. Toplantı sonunda İSTOK Dönem Başkanı Ali Köstepen, ev sahipliğinden dolayı Ümit Ülkü'ye teşekkür etti.