İSTOK'tan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK), geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında imam hatipliler için söylediği sözlerle tepkileri üzerine çeken Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu yaptı.

İzmir Adliyesi önüne gelen İSTOK üyeleri, Erol Mütercimler için kamu davası açılmasını talep etti. Basın açıklamasını yapan İSTOK Dönem Başkanı Ali Mamak, Erol Mütercimler hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, "Hakaret yoluyla halkın bir kesimini aşağılama" fiillerinden suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

“Bu cümleler imam hatip camiasına düşman bir zihniyetin dışa vurumudur”

Ali Mamak, Erol Mütercimler'in imam hatip mezunlarına alenen hakarette bulunarak mezunları aşağıladığını söylerken, suçun basın-yayın yoluyla işlenmesi sebebiyle televizyon ve sosyal medya kanalı üzerinden videoya ulaşılabiliyor olmasının üzüntülerini arttırdığını ifade etti.

İmam hatip camiasının 1 milyon 400 bin öğrencisi ve çok sayıda mezunu olduğunu söyleyen Mamak, “69 yıl önce kurulmuş olan İmam Hatip Okulları, kamuoyunun da gayet yakından bildiği gibi, halkımızın teveccühü ile bugüne ulaşmış eğitim kurumlarıdır. İmam hatip mezunlarımız, dün olduğu gibi bugün de esnafından öğretim görevlisine, mühendisinden devlet adamına kadar ülkemizin dört bir yanında hizmet vermektedir. Bir televizyon programında sıradan gibi görünen; fakat gayet bilinçlice sarf edilmiş cümleler aslında, kurulduğu günden bu yana imam hatip camiası ve değerlerine düşman bir zihniyetin dışa vurumudur. Bu zihniyetin hedefi Türkiye'dir, 83 milyonluk birlik ve beraberliğimizdir” dedi.

“Bu tavrı şiddetle kınıyoruz”

Mamak, imam hatiplerin kurulduğu günden bu yana hizmetten başka bir amacı olmadığını söyleyerek, “İmam hatip okullarına yönelik bu tavrı şiddetle kınıyoruz. İmam hatiplilere yönelik iğrenç, aşağılık ithamlarda bulunan şahıs hakkında kamu davası açılmasını ve iftiralarının yanına kar kalmamasını istiyoruz. Adaletin yerini bulması, sadece imam hatip camiasına değil, toplumumuzun herhangi bir kesimine yönelik hakaret ve iftira dolu sözlerin, böyle kolaylıkla dile getirilmemesine büyük katkı sağlayacak, hiç kimse başka bir kişi, zümre veya grup hakkında böyle pervasız sözlere cüret edemeyecektir” ifadelerini kullandı.