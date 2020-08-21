İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı

2006 yılında kurulan ve geniş bir dağıtım ağına sahip olan David; İsviçre ve Avusturya başta olmak üzere 7 Avrupa ülkesinde yer alıyor.

David gerek kendine has tadı, gerekse kullandığı dille diğer markalardan ayrılıyor. “Akıllı Ol” sloganıyla şimdi ülkemizde de tüketicilerle buluşan David, aklı ve zekası ile çalışan, aklıyla fark oluşturan kişileri hedefliyor. Bu anlamda David; sık sık zor kararlar almak zorunda olan, fazlasıyla strese maruz kalan, zamanla yarışan, aynı zamanda tüm zorlukların içinde soğukkanlılığını ve iletişim tarafını koruyup güçlendirmek durumunda olan yöneticiler, beyaz yaka çalışanlar, yazılımcılar, tasarımcılar, sanatçılar, yazarlar, sağlık çalışanları, video içerik üreticileri, bilgisayar oyuncuları ve akademisyenler için ideal bir enerji içeceği olarak ön plana çıkıyor.

Markanın İsviçreli CEO'su Francesco Spagnolo, genç ve dinamik nüfusa sahip olan Türkiye'yi çok sevdiğini ve önemsediğini belirterek, “İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde dağıtım ağına sahip olduktan kısa bir süre sonra Türkiye'nin birçok noktasında yer alarak enerji içeceği pazarında herkes tarafından sevilen ve tercih edilen marka olmak istiyoruz” dedi.

Türkiye operasyon merkezini İzmir'de kuran Francesco Spagnolo, iş birliği yaptığı dağıtım şirketleri, reklam ajansı ve diğer paydaşları ile piyasaya girmeye hazır olduklarını ifade etti. Zengin bir medeniyeti temsil eden, büyük potansiyel barındıran Türkiye'de “aklı ile yaptığı işte fark oluşturan” çok sayıda çalışan olduğunu kaydeden Francesco Spagnolo, David'in kendine has aroması ve sahip olduğu özel formülle Türk tüketicilerinin de tercih ettiği bir enerji içeceği olmaya kararlı olduğunu vurguladı.