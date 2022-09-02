İsviçreli hasta Türkiye'de sağlığına kavuştu

Dr. Ercan Gürses tarafından yerleştirilen omurilik ağrı pili (spinal kord stimülatörü) sayesinde sağlığına kavuştu.

Bel, kalça ve bacak ağrıları nedeniyle İsviçre'de spinal dar kanal tanısıyla ameliyat edilen Sera Strunk, ağrılarının geçmemesi üzerine ikinci defa ameliyat edilerek, bel omurga kemiklerine inplant (platin) yerleştirildi. Hastanın ağrılarının devam edip daha da artması üzerine İsviçre'de üniversite hastanesinde ağrı kliniğinde ağrı kesici ilaçlar, radyofrekans ve rehabilitasyon tedavileri uygulandı. Uygulanan morfin grubu ilaç, radyofrekans ve rehabilitasyon tedavilerine rağmen ağrıları geçmeyen Strunk, artık işini yapamaz, günlük yaşamını sürdüremez hale geldi. Ülkesindeki tedavilerden sonuç alamayan Strunk, tedavisi için Türkiye'ye gelmeye karar vererek, Algoloji Uzmanı Prof.Dr. Ercan Gürses ile görüşmeye karar verdi.

Türkiye'de sağlığına kavuştu

"Hastamıza İsviçre'de omurilik pili yerleştirilmiş, ancak hasta bu tedaviden de yarar görmemiş, bunun üzerine omurilik pili çıkarılmış. Yaşamını bu ağrılarla sürdürmek zorunda olduğu söylenmiş" diyen Dr. Gürses, "İsviçre'den gelerek kliniğimize başvuran hastamızın muayene ve tetkiklerinin değerlendirilmesi sonucunda ameliyat olduğu 4-5 ve 5-S1 seviyeleri ile uyumlu nöropatik ağrılarının olduğunu saptadık. Bugüne kadar uygulanan tedavilerden yarar görmemesine karşın kendisine omurilik ağrı pili (spinal kord stimülatörü) yerleştirilmesini önerdik. Hastamızın tedaviyi kabul etmesi üzerine gerekli ameliyat hazırlıkları ardından hastaneye yatışını yaptık. Önce omurilik pili elektrotlarını yerleştirerek hastamızı test sürecine aldık. Hastamız test sürecini banyo yapmak dışında herhangi bir hareket kısıtlaması olmadan sürdürdü. Test sürecinden hastamızın yarar gördüğünü saptadıktan sonra ikinci bir işlem ile kalıcı omurilik pilini yerleştirdik. Yaklaşık 3 hafta süren test ve kalıcı pil ameliyatlarından sonra uygun programlamalarını yaptık. Hastamızın ağrı yakınmalarının tamamen ortadan kalktığını gördüğümüzde kullanmakta olduğu ağrı kesici ilaçlarını azaltarak kestik" dedi.

"Sağlıklı bir şekilde ülkesine uğurladık"

İsviçreli hastasının tedavi süreci ile ilgili açıklama yapan Dr. Gürses, "Ağrıları tamamen ortadan kalkan hastamızı ağrısız sağlıklı bir yaşam dileklerimizle mutluluk içinde ülkesine yolcu ettik. Özellikle platinli bel-boyun ameliyatlarından sonra geçmeyen ağrıların tedavisinde en güçlü ve etkili tedavi omurilik pilleridir. Bu tedavi aynı zamanda Buerger ve Raynaud gibi tıkayıcı damar hastalıklarında, iskemik bacak ağrılarında, şeker hastalarının ağrı ve iyileşmeyen yaralarında olduğu gibi çaresiz sanılan pek çok ağrının tedavisinde başarıyla kliniğimizde uzun yıllardır uygulanmaktadır" diye konuştu.