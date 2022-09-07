İtalya'da Menemen rüzgarı esti

İtalya'nın Faenza kentinde 3-4 Eylül tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Çömlek Festivali'nde Menemen rüzgarı esti. Dünyanın çeşitli kentlerinden gelen çok sayıda seramik sanatçısı hünerlerini sergilerken, katılımcılar fuar alanında yer alan eserleri görme imkânı buldu. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, seramik sanatçılarını kendilerine hayran bırakan Menemenli çömlek ustalarını yalnız bırakmadı.

Dünyanın çeşitli kentlerinden gelen çok sayıda seramik sanatçısı hünerlerini sergilerken, katılımcılar fuar alanında yer alan eserleri görme imkânı buldu. Dünya şampiyonluğu için farklı ülkelerden gelen 50 sanatçı iki turdan oluşan yarışma da ter döktü. Ortaya renkli görüntülerin çıktığı alanda Faenza Belediye Başkanı Massimo Isola, Menemen'in çömlek ustalarının çok özel ve etkileyici eserler yaptığını ifade ederek, Ekim ayında Menemen'de ilki gerçekleştirilecek olan Uluslararası Çömlek Festivali'nde buluşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Türkiye'den Menemen ilçesinin kentlerinde sık sık anıldığını dile getiren Başkan Isola, “Belediye Başkan Vekilimiz Aydın Pehlivan'ın katılımından mutluluk duyduk. Kendisine ve çömlek sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Festival heyecanınıza ortak olmak için orada olacağız” diye konuştu.

“Değerli bir kazanım”

Geçtiğimiz mayıs ayında 1 aylık bir çalışma sonucunda yaptığı dev vazoyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye eden Kültür Bakanlığı sanatçısı Ahmet Taşhomcu'nun da yer aldığı 6 kişilik çömlek ustası heyeti Faenza kentindeki Festivale katıldı. Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Bilal Deniz, usta çömlekçiler Ayhan İde, Ali Hikmet Koç, Ramazan Deniz, Oktay İde'nin ülkemizi temsil ettiği etkinlikte Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da yalnız bırakmadı. Festivalin dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla buluşma noktası olduğuna dikkat çeken Pehlivan, “Öncelikle Faenza Belediye Başkanımız Massımo Isola ve ekibine konukseverliği ve ilgisi için çok teşekkür ediyorum. Önümüzde ki süreç içinde ortak projeler gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bizim için değerli bir kazanım oldu. Faenza'da sizlerle birlikte olmaktan çok keyif aldık ve mutlu olduk. Sizleri de Ekim ayı başında Menemen İlçemizde ilkini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Çömlek Festivali'nde görmeyi çok istiyoruz.” dedi.

Eşsiz eserlerin ustaları Menemen'de

Menemen Çömlek Ustalarını da yarışmalardaki üstün temsilleri için kutlayan Pehlivan, şöyle devam etti:“Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Bilal Deniz, Kültür Bakanlığı Sanatçısı ve Dünya Şampiyonu Ahmet Taşhomcu ve Menemen'in usta elleri Ayhan İde, Ali Hikmet Koç, Ramazan Deniz, Oktay İde ve Menemen Şahinler Makine Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şahin ile birlikte Faenza Argilla Seramik Festivali'ne katılım sağladık. Kendileri zaten Türkiye'yi temsil eden sanatçılarımız. Finale kalan 4 ustamızdan Oktay İde Dünya 2'ncisi oldu. Hepsini yürekten tebrik ediyorum. Menemen'in eşsiz işler yapan ustalarımızı ve eşsiz eserlerimizi dünyaya tanıtmak için gerçekleştireceğimiz Festivalimizde de aynı birlik beraberlik içerisinde kol kola olacağız. Birlikteliğimiz, güçlenerek gelişerek devam edecek. Menemenli ustalarımızın eserlerini dünyaya duyuracağız.”