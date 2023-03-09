İtalyan firmalar Türk konfeksiyonunu tercih ediyor

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), 6-9 Mart 2023 tarihleri arasında Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Türkiye'nin önemli ticaret ortaklarından İtalya'ya yönelik İtalya Alım Heyeti organize etti.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, İtalya'nın 2022 yılı 11 aylık dönemde toplam 19,4 milyar dolar hazır giyim ithalatı bulunduğunu açıkladı. Sertbaş, “Türkiye, İtalya'nın 20 milyar dolara yakın ithalatından aldığı yüzde 4,2 pay ile en büyük 7'nci tedarikçisi konumunda. Türkiye geneli İtalya'ya hazır giyim ihracatımız 2022 yılında yüzde 23 artarak 823 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı zamanda ülkemizin de en büyük 7'nci pazarı. Ege Bölgesi'nin ise 2022 yılında yüzde 27 artışla 92 milyon dolarla en büyük 5'inci ticaret ortağı. İtalya Alım Heyeti organizasyonumuzda görüşmelere 33 imalatçı üye firma katılım sağlarken, İtalya'dan 9 alıcı yer aldı. Yaklaşık 200 ikili görüşme gerçekleşti. Aynı zamanda İtalyan alıcılar, firmalarımızın tesislerini de ziyaret etti. İtalya ile Türkiye'nin benzerlikleri çok. İtalya'da ünlü markalar bizden çok fazla alım yapıyor, tasarım yönümüzü de takdir ediyorlar. Kısa sürede ülkemizin İtalya pazarından aldığı payı artırmayı ve ihracatımızı 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Hollanda ve ABD gündemde

EHKİB Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Tala Uğuz, “İtalya alım heyetinin firmalarımız açısından başarılı geçmesi bizleri mutlu etti. Birlik olarak dünyadaki resesyondan etkilenmemek için geleneksel olarak en güçlü pazarımız Avrupa ve hedef pazarımız ABD üzerine agresif bir pazarlama stratejisi kurguluyoruz. Sektörün önde gelen fuarları PV Manufacturing Paris ve Munich Fabric Start the Source fuarlarına milli katılım organizasyonu düzenledik. Temmuz ayında bu fuarların ikinci edisyonlarına da katılacağız. Ocak ayında PV Manufacturing New York fuarına ilk kez milli katılım yaptık. Temmuz ayında bu fuara da ikinci kez katılım sağlayacağız. Yine önemli pazarlarımızdan Hollanda'ya yönelik bir sektörel ticaret heyeti düzenlenmesine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Sonbaharda ise ABD Sektörel Ticaret Heyeti organize etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

"Türkiye, hazır giyim kategorisinde dünyanın en önemli tedarikçileri arasında ikinci sırada"

İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi Şahika Aşkıner, “Just Style'ın yaptığı araştırmaya göre Türkiye, hazır giyim kategorisinde dünyanın en önemli tedarikçileri arasında ikinci sırada yer alıyor. Bunun nedeni ülkemizin fiyat-tarife avantajı, sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik, üretim kalitesi, verimlilik, teslim süresi, güvenilirlik, katma değerli ürünler üretme yeteneği, sipariş miktarının esnekliği ve Avrupa ülkeleri için pazara yakınlık kategorilerinde rakiplerine üstünlük sağlamasıdır. Daha önce Türkiye ile iş ilişkisinde bulunmuş katılımcılarımız ülkemizin avantajlarının zaten farkındalar. Ege İhracatçı Birlikleri'nin İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak olarak 2006, 2008, 2010 ve 2011 yıllarında gerçekleştirdiği İtalyan Alıcılar ile B2B organizasyonlarına 41 İtalyan firma katıldı. Katılımcılar arasında Prada, Giorgio Armani, Coin, Rifle, Miroglio, Gilmar, Monnalisa, Mafrat, Zegna gibi önemli isimler bulunuyordu.” ifadelerini kullandı.