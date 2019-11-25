İtalyan şef İzmir mutfağından etkilendi

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ile İzmir İtalya Konsolosluğu iş birliğinde "4. Dünya İtalyan Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi.

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, İzmir İtalya Konsolosluğu iş birliğinde İtalyan geleneğini ve ürünlerini tanıtmaya yönelik olarak düzenlenen "4. Dünya İtalyan Mutfağı Haftası" kapsamında Milano'da yönetici şef olarak çalışan Tommaso Mandarino ile mutfakta gerçek bir lezzet deneyimi elde etti.

Modern İtalyan mutfağının kurucusu olarak kabul edilen ve İtalya'da gastronomi alanında büyük bir otorite sayılan Gualtiero Marchesi'nin öğrencisi olan şef Tommaso Mandarino, İzmir'in zengin mutfak kültüründen çok etkilendiğini söyledi. 4. Dünya İtalyan Mutfağı Haftası kapsamında, Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü uygulama mutfağında düzenlenen atölye çalışmasına İtalyan Şef Tommaso Mandarino, öğrencilerle birlikte ‘ricotta ve ıspanak dolgulu karides soslu ravioli' pişirerek, deneyimlerini ve bilgilerini öğrencilerle paylaştı.

İzmir mutfağını değerlendiren Osteria Milano Restoran'ın Yönetici Şefi Tommaso Mandarino, “İzmir'de beklemediğim bir ortamı buldum. İzmir, çok güzel ve misafirperver bir şehir. İzmir mutfağı ise çok geniş ve dünyaya açılma konusunda hazır. Görüyorum ki öğrenciler de İtalyan mutfağını keşfetmekte çok hevesli. Böyle bir toplulukla karşılaşmak mutluluk verici. Güney İtalya mutfağı ile benzerlik taşıyan İzmir mutfağını kesinlikle çok başarılı buldum” dedi.

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç de, “Öğrencilerimizin dünya mutfaklarından zengin kültürlerin farkında olmaları için daima fırsatlar yaratmayı hedefliyoruz. Mezun şeflerimizin hem ülkemizde hem de dünyada gastronominin gelişimine katkı sağlayacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

‘Şefler için İtalyanca' dersi ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin kendilerini nasıl geliştirdiklerini anlatan Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Bilge Seyhan ise, “Şefler için İtalyanca dersi ile öğrencilerin İtalyan dilini kullanarak, İtalyan mutfağı hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmelerini ve özgün mutfaklarına bu alt yapıyı entegre edebilmelerini hedefledik. Ders kapsamında İzmir'de İtalyan mutfağını temsil eden Türk, İtalyan ve Levanten isimleri, öğrencilerimizle buluşturuyoruz ve buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Etkinliğe Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, İzmir İtalya Konsolosu Valerio Giorgio, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ve Yaşar Üniversitesi akademisyenleride katıldı.