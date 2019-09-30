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İtfaiye aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İzmir’in Urla ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Urla ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Urla ilçesi Kuşçalar yol ayrımında yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle itfaiye aracı devrildi. İtfaiye aracındaki 2 itfaiye eri hafif şekilde yaralanırken, otomobil içerisinde bulunan yaralı 2 kişi ise çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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