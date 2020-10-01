İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İtfaiye şehitlerinin adı bu dersliklerde yaşayacak

Şehit itfaiye eri Muhammer Kahramantürk ve Ozan Avşar’ın ismi Buca Toros’taki Doğal Afet ve Arama Kurtarma Eğitim Merkezindeki iki dersliğe verildi.

Şehit itfaiye eri Muhammer Kahramantürk ve Ozan Avşar'ın ismi Buca Toros'taki Doğal Afet ve Arama Kurtarma Eğitim Merkezindeki iki dersliğe verildi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Haftası'nda, şehit itfaiye erlerini unutmadı. Görevleri başında yaşamlarını yitiren itfaiye eri Muhammer Kahramantürk ve Ozan Avşar'ın ismi Buca Toros'taki Doğal Afet ve Arama Kurtarma Eğitim Merkezindeki iki dersliğe verildi. Derslikler İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran ve İzmir İtfaiye Daire Başkanı Murat Varlıorpak tarafından İtfaiye Dairesinin itfaiye haftası etkinlikleri kapsamında yeni adlarıyla eğitime açıldı. Açılışta Varlıorpak, "Bu şehitlerimiz son olsun. Ateş savaşçılarımızın ayağına taş değmesin" dedi. Ozan Avşar 2011'de Karabağlar'daki bir imalathanede çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında, Muhammer Kahramantürk ise 2016'da Pınaşbaşı'ndaki bir yangında kontrol amacıyla olarak çıktığı çatının çökmesi sonucunda şehit olmuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.